Огнєвіч у "ночнушці" з мереживним декольте заспівала про діамантове кохання. Відео

Співачка Злата Огнєвіч випустила новий сингл "Кохаю", де висловила одкровення та глибокі емоції.

Чуттєва Злата у своєму новому кліпі скрін з відео

Трек розповідає про те, як справжні почуття можуть змінити твій звичний світ, адже "кохання" це не просто слово, а певний світогляд.

"Я хотіла передати саме той хвилюючий момент, коли розумієш, що прийшов особливий період життя, коли твої почуття — справжній оберіг". "Кохаю" - це про те, як любов у сучасному світі стала нашим захистом і натхненням. Кохання - невідʼємна частина нашого життя та важлива опора, вона дає сили долати будь-які труднощі", - прокоментувала роботу Огнєвіч.

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Співачка змінила кілька образів

"Я завжди вважаю, що музика має силу зцілювати і надихати. Тож, сподіваюся, що "Кохаю" стане для багатьох слухачів джерелом сили і надії", - зазначила вона.

Цікаво, що останні два місяці виконавицю здебільшого можна було побачити на кухні, а не на знімальному майданчику

Огнєвіч показала жіночність і пристрасть водночас

І хоча Огнєвіч багато пісень присвятила коханню, своє особисте життя співачка тримає в таємниці. Однак кілька місяців тому Огнєвіч таки зізналася, що закохана. А кілька років тому виконавиця згадувала своїх колишніх бойфрендів, з якими не склалися стосунки, та заявляла, що більше не хоче страждати.