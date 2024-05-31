Огнєвіч у "ночнушці" з мереживним декольте заспівала про діамантове кохання. Відео
Співачка Злата Огнєвіч випустила новий сингл "Кохаю", де висловила одкровення та глибокі емоції.
Трек розповідає про те, як справжні почуття можуть змінити твій звичний світ, адже "кохання" це не просто слово, а певний світогляд.
"Я хотіла передати саме той хвилюючий момент, коли розумієш, що прийшов особливий період життя, коли твої почуття — справжній оберіг". "Кохаю" - це про те, як любов у сучасному світі стала нашим захистом і натхненням. Кохання - невідʼємна частина нашого життя та важлива опора, вона дає сили долати будь-які труднощі", - прокоментувала роботу Огнєвіч.
"Я завжди вважаю, що музика має силу зцілювати і надихати. Тож, сподіваюся, що "Кохаю" стане для багатьох слухачів джерелом сили і надії", - зазначила вона.
І хоча Огнєвіч багато пісень присвятила коханню, своє особисте життя співачка тримає в таємниці. Однак кілька місяців тому Огнєвіч таки зізналася, що закохана. А кілька років тому виконавиця згадувала своїх колишніх бойфрендів, з якими не склалися стосунки, та заявляла, що більше не хоче страждати.