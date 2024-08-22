Зої Кравіц на кінопрем'єрі посвітила грудьми без бюстгальтера крізь нюдову майку з декольте. Фото

Тамара Кудрявченко 22 серпня, 12:45

Актриса і режисерка Зої Кравіц обрала доволі відверте вбрання для появи на заході, присвяченому її новому фільму "Кліпни двічі" в Нью-Йорку.

35-річна красуня посвітила сосками крізь нюдову напівпрозору майку з глибоким декольте. Її вона доповнила чорною максі спідницею плісе і чорними човниками на підборах.

Актриса Зої Кравіц

Зої Кравіц зробила акцент на декольте

Фото Getty Images

Волосся Зої зібрала в хвіст, а з прикрас на ній були діамантові сережки та каблучки.


До слова, "Кліпни двічі" є режсерським дебютом Кравіц.

Нагадаємо, нещодавно Кравіц знялася у провокативних луках для глянцю.

У жовтні минулого року Зої заручилася з актором Ченінгом Татумом.

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