Зої Кравіц на кінопрем'єрі посвітила грудьми без бюстгальтера крізь нюдову майку з декольте. Фото
Актриса і режисерка Зої Кравіц обрала доволі відверте вбрання для появи на заході, присвяченому її новому фільму "Кліпни двічі" в Нью-Йорку.
35-річна красуня посвітила сосками крізь нюдову напівпрозору майку з глибоким декольте. Її вона доповнила чорною максі спідницею плісе і чорними човниками на підборах.
Волосся Зої зібрала в хвіст, а з прикрас на ній були діамантові сережки та каблучки.
До слова, "Кліпни двічі" є режсерським дебютом Кравіц.
Нагадаємо, нещодавно Кравіц знялася у провокативних луках для глянцю.
У жовтні минулого року Зої заручилася з актором Ченінгом Татумом.
Приєднуйтесь до дискусії