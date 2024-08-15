Зої Кравіц у мереживі та міні засвітила спіднє в бунтівному фотосеті для глянцю

Тетяна Сухачова 15 серпня, 14:00

35-річна актриса Зої Кравіц стала героїнею нового номера Esquire. Зірка і за сумісництвом донька рок-музиканта Ленні Кравіца поділилася знімками у своєму Instagram.

Акторка попозувала перед камерою у звабливих вбраннях, зокрема, нічній сорочці, бюстьє та посвітила спіднім в ультракороткій сукні.

Зої Кравіц на обкладинці журналу

Вереснева обкладинка американського Esquire

фото Zoey Grossman
Дочка Ленні Кравіца

Акторка взяла від батьків Лізи Боне та Ленні Кравіца найкраще

фото Zoey Grossman

Актриса Зої Кравіц
Зої не боїться гучних гасел та нескромних фото
фото Zoey Grossman
35-річна акторка Зої Кравіц
фото Zoey Grossman
Дочка музиканата Ленні Кравіца

До речі, у Зої Кравіц українське коріння. На початку минулого століття її прапрадід емігрував з Києва до США

фото Zoey Grossman
Акторка Зої Кравіц

Кравіц у стильних луках знялася для глянцю

фото Zoey Grossman

До речі, Кравіц заручена із голлівудським актором Ченнінгом Татумом.

Нагадаємо, Кравіц обожнює образи "на межі" і часто обирає напівпрозові або відкриті вбрання для світських івентів.

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