Зої Кравіц у мереживі та міні засвітила спіднє в бунтівному фотосеті для глянцю
35-річна актриса Зої Кравіц стала героїнею нового номера Esquire. Зірка і за сумісництвом донька рок-музиканта Ленні Кравіца поділилася знімками у своєму Instagram.
Акторка попозувала перед камерою у звабливих вбраннях, зокрема, нічній сорочці, бюстьє та посвітила спіднім в ультракороткій сукні.
До речі, Кравіц заручена із голлівудським актором Ченнінгом Татумом.
Нагадаємо, Кравіц обожнює образи "на межі" і часто обирає напівпрозові або відкриті вбрання для світських івентів.
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