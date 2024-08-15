Зої Кравіц у мереживі та міні засвітила спіднє в бунтівному фотосеті для глянцю

35-річна актриса Зої Кравіц стала героїнею нового номера Esquire. Зірка і за сумісництвом донька рок-музиканта Ленні Кравіца поділилася знімками у своєму Instagram.

Акторка попозувала перед камерою у звабливих вбраннях, зокрема, нічній сорочці, бюстьє та посвітила спіднім в ультракороткій сукні.

Вереснева обкладинка американського Esquire фото Zoey Grossman

Акторка взяла від батьків Лізи Боне та Ленні Кравіца найкраще фото Zoey Grossman

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Зої не боїться гучних гасел та нескромних фото фото Zoey Grossman

фото Zoey Grossman

До речі, у Зої Кравіц українське коріння. На початку минулого століття її прапрадід емігрував з Києва до США фото Zoey Grossman

Кравіц у стильних луках знялася для глянцю фото Zoey Grossman

До речі, Кравіц заручена із голлівудським актором Ченнінгом Татумом.

Нагадаємо, Кравіц обожнює образи "на межі" і часто обирає напівпрозові або відкриті вбрання для світських івентів.