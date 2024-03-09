Сальма Хаєк у сексі-комбінації, Зої Кравіц у напівпрозорій сукні та Шерон Стоун у шкірі покрасувалися на вечірці у Лос-Анджелесі

8 березня у Лос-Анджелесі відбулася вечірка Saint Laurent разом з Vanity Fair та NBCUniversal на честь фільму "Оппенгеймер". Чимало зірок вигуляли стильні образи на хіднику івенту.

57-річна мексиканська акторка Сальма Хаєк з'явилася на вечірці у атласній сукні-комбінації на бретельках чорного кольору, з-під якої виглядав чорний мереживний бюстгальтер. Аутфіт зірка доповнила босоніжками у тон плаття, клатчем Yves Saint Laurent та прикрасами.

Нещодавно Сальма з глибоким декольте позувала на модному показі у Парижі Фото Getty Images

Американська акторка Шерон Стоун попозувала на хіднику у шкіряному довгому плащі з поясом коричневого кольору. Образ 65-річна Шерон довершила окулярами у золотій оправі та чорними туфлями з гострими носиками.

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Ще одна американська акторка Зої Кравіц прийшла на вечірку в образі total black. 35-річна Зої обрала для заходу чорну сукню у підлогу з напівпрозорої тканини та з екстремально високим розрізом. Волосся зірка зібрала у стильну зачіску, а акцент зробила на парі срібних сережок.

Зої на хіднику покрасувалася своєю підтягнутою фігурою Фото Getty Images

Нагадаємо, у грудні Сальма Хаєк, Єва Лонгорія та Демі Мур вразили розкішними сукнями на хіднику Annual Academy Museum Gala.



