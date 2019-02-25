21-річна донька Пєскова стала стажеркою в Європарламенті

Донька прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова, Єлизавета, схоже, подалася в міжнародну політику.

Поки що 21-річна білявка обмежилася скромною роллю стажерки в Європарламенті.

Про це повідомляє "Настоящее время".

Єлизавета Пєскова подалася в Європарламент. Поки що стажеркою, але...

Реклама:

Формально Ліза зареєстрована стажером у офісі євродепутата від Франції Емеріка Шопрада. Її ім'я та прізвище є у відкритому доступі на сайті Європарламенту.

Сам Шопрад підтвердив RFERL/Радио Свобода, що донька російського чиновника справді працює в його команді, причому це вже друге стажування юної Пєскової.

Як зазначає видання, Шопрад ніколи не приховував своєї проросійської позиції. Він був одним зі спостерігачів на так званому "референдумі" в окупованому Криму в 2014-му році та визнав його "виправданим", хоч це і суперечило загальній позиції Європейського союзу.

Як відомо, Ліза Пєскова змалку живе у Франції. Кілька років тому дочка речника Путіна взялася було виховувати патріотизм серед російської молоді, але щось пішло не так.

Нагадаємо, Ліза веде Instagram, де розказує своїм підписникам про гламур, вишукану їжу, улюблені паризькі ресторації, подорожі тощо. І дуже потерпає від хейтерів.

Фото з Instagram Пєскової