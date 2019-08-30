Обрано місто, де пройде Євробачення-2020
30 серпня 2019, 14:44
Поневіряння Євробачення-2020, для якого в Нідерландах ніяк не могли обрати місто, завершилися. Конкурс відбудеться в Роттердамі.
Про це нарешті повідомив офіційний сайт.
Також названо дати проведення півфіналів та фіналу. Вони відбудуться, відповідно, 12-го, 14-го та 16-го травня.
Нагадаємо, перемогу та право приймати конкурс для своєї країни виборов співак Дункан Лоуренс, хоча його й звинувачували в порушенні правил.
Фото з офіційного сайту Євробачення
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