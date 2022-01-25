"Дуже шкода": Maneskin у березні не дадуть концерт у Києві

Українських глядачів, які, мов гарячі пиріжки, розхапали квитки на концерт італійського гурту Maneskin, що мав відбутися в Києві в березні, спіткало розчарування. Переможці минулорічного Євробачення відклали свій європейський тур.

Музиканти записали сумне звернення до фанів у Instagram.

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"Привіт, люди, нам дуже шкода, але ми маємо повідомити, що змушені відкласти весь наш європейський тур 2022-го року та ArenasTour Італією через ситуацію з Covid-19. Нам надзвичайно шкода", - зізналися Maneskin.

Як пояснили музиканти, через епідеміологічну ситуацію кожна країна зараз висуває власні вимоги щодо умов проведення концертів. І всі заплановані виступи не вдається організувати так, щоби вони були безпечними для глядачів. Нові дати гурт пообіцяв оголосити не пізніше 1-го березня.

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Нагадаємо, в вересні Maneskin побували в Москві, де один із учасників не втримався від запального танцю під "Шум" GO_A.

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