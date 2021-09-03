Учасник Maneskin у Москві ушкварив танок під "Шум" GО_A. ВІДЕО

Переможці цьогорічного Євробачення, італійський гурт Maneskin побували в Москві. Враженнями артисти ділилися в Insta-сторіз.

Зокрема вони виклали коротеньке відео, в якому один із учасників, їдучи в автомобілі, завзято витанцьовує. Причому зовсім не під композицію "Russian Woman", якою на міжнародному конкурсі представляла Росію Manizha, а під "Шум" українців GO_A.

Цим можна помилуватися в Telegram.

Як відомо, Maneskin та GO_A заприятелювали ще в Роттердамі.

До слова, в Москві через Maneskin спалахнув скандал. Телеведуча Ксенія Собчак, не добираючи слів, у своєму Instagram звинуватила представників артистів у непрофесіоналізмі, мовляв, їй пообіцяли екcлюзивне інтерв'ю, але це виявилося "най*бкою".

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Солістка GO_A знялася для Vogue та розказала, як змінилося її життя після Євробачення