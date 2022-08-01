"Демократія під загрозою": Стінг у Варшаві закликав говорити правду про війну в Україні 

31-го липня британський співак Стінг висловився щодо війни в Україні під час концерту у Варшаві.

Артист, який вже неодноразово підтримував українців, назвав війну – абсурдною.

Раніше співак заявив, що більше не буде виступати для російських олігархів фото instagram Стінга

Співак наголосив, що тиранія, якій протистоїть Україна, побудована на брехні. І саме тому важливо говорити правду.

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"Демократія під загрозою. Під загрозою у кожній країні в світі. Величезна небезпека нависла над нами. Так, демократія хаотична. Демократія розчаровує. Демократія часто буває занадто бюрократичною, вона потребує постійної уваги…

Але вона все одно варта того, щоб за неї боротися. Бо альтернатива демократії – це нічний кошмар, в’язниця й поневолення розуму. Альтернатива демократії – це насильство, ув'язнення і мовчання. Ця альтернатива називається тиранією.

Будь-яка тиранія базується на брехні. Чим дужча тиранія, тим більша брехня. Тиран бреше своєму народу, бреше світові і бреше собі. Незгода з тиранією загрожує поневоленням, тортурами та смертю. Але все ж ми повинні ризикувати. Ми повинні ризикнути і відстояти право говорити правду. Наша свідомість не буде поневолена. Ми повинні відстояти право бути собою", – сказав співак.

"Війна в Україні – абсурд, побудований на брехні. Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона з’їсть нас. Брехня боїться правди. Правда повинна бути почута і ми не повинні програти цю боротьбу", – додав він.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, гурт Imagine Dragons на одному з концертів закликав зупинити війну в Україні.

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