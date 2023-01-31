У кольорах українського прапора: представлено логотип і гасло Євробачення-2023

Організатори цьогорічного Євробачення, яке відбудеться навесні у британському Ліверпулі, представили логотип та слоган конкурсу.

Як пояснив оргкомітет, анімація у формі сердець, що б’ються в унісон, кольорів українського та британського прапорів символізує єднання.

"Об'єднані музикою"

Так само, як і гасло "Об’єднані музикою" (United by music).

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Нагадаємо, Україна як переможець попереднього конкурсу відразу проходить у фінал Євробачення-2023. У Ліверпулі країну представлятиме гурт TVORCHI.

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