У кольорах українського прапора: представлено логотип і гасло Євробачення-2023

Тетяна Сухачова 31 січня, 12:28

Організатори цьогорічного Євробачення, яке відбудеться навесні у британському Ліверпулі, представили логотип та слоган конкурсу.

Як пояснив оргкомітет, анімація у формі сердець, що б’ються в унісон, кольорів українського та британського прапорів символізує єднання.

 
"Об'єднані музикою"

Так само, як і гасло "Об’єднані музикою" (United by music).


Нагадаємо, Україна як переможець попереднього конкурсу відразу проходить у фінал Євробачення-2023. У Ліверпулі країну представлятиме гурт TVORCHI.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Перші прогнози букмекерів: яке місце пророкують Україні на Євробаченні

На Євробаченні-2023 змінили правила голосування

Стало відомо, чому відразу дві країни відмовилися від участі у Євробаченні-2023

Євробачення

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів