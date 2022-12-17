Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2023

Марія Ткаченко — Субота, 17 грудня 2022, 21:10

17-го грудня відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. За результатами голосування журі - Джамали, Юлії Саніної і Тараса Тополі - а також глядачів, котрі голосували в застосунку "Дія", на конкурсі в Ліверпулі Україну представить гурт TVORCHI.

Нацвідбір розпочався зі спільного виступу учасників: під акомпанемент Дмитра Шурова вони виконали "Червону калину".

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А найбільше балів та, відповідно, квиточок на конкурс, вибороли TVORCHI.

 

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До слова, поки тривало голосування, Джамала запрем'єрила пісню.

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А Вєрка Сердючка запалила та, вже за доброю традицією, побажала путіну здохнути.

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Нагадаємо, Європейська мовна спілка вирішила провести Євробачення не в Україні, а в Великій Британії з міркувань безпеки.

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