БФ "Юлині бабусі" збирає на дах для евакуйованих стареньких — допомогти можна на Куражі

20–21 вересня благодійний фонд "Юлині бабусі", створений радіоведучою Юлею Карповою, вдруге облаштує спеціальну зону для людей поважного віку під час Кураж.NOT ONLY JAZZ. Це буде місце тепла, спокою та уваги, де старенькі почуватимуться не гостями, а частиною великої міської соціально-культурної події.

Що буде на локації:

фотозона "як у бабусі" — зі знайомими деталями з дитинства;

чаювання з травами, варенням і молоком;

книжки, кросворди й тиха зона відпочинку;

свічки, мед і килимки, які створює пані Валентина — підопічна фонду;

фліпчарт для фраз бабусь і дідусів, які можуть стати основою для мерчу фонду;

донат-куточок — збір коштів на дах нового корпусу притулку в селі Прибірськ.

Якщо здоров’я підопічних фонду дозволить, на гостей локації чекатиме мініконцерт пісень під бандуру у виконанні бабусі Людмили, а також шаховий батл із Героєм України Сергієм Пономаренком.

Протягом обох днів Куражу на локації фонду можна буде передати українські книжки, які вже не потрібні вдома. Їх збиратимуть для підопічних пансіонатів та притулків — аби старенькі могли читати рідною мовою, дізнаватися нове і просто проводити час із задоволенням.

Як це було раніше: простір турботи на літньому Куражі

Уперше благодійний фонд "Юлині бабусі" представив простір для літніх людей на Куражі в липні 2025 року. Особливими гостями локації стали підопічні фонду з пансіонату в Пущі-Водиці — для багатьох із них це була перша велика поїздка за межі закладу.

Дідусі читали вірші, грали в шахи з ветераном і Героєм України Сергієм Пономаренком, а бабуся Людмила — заспівала під час стрижки в барбера, а потім влаштувала імпровізований концерт на бандурі. Її виступ зібрав навколо себе десятки гостей фестивалю.

До локації також долучалися старші відвідувачі Куражу, які раніше не були знайомі з фондом. Люди залишали донати, записували фрази своїх стареньких на фліпчарт й ласували фруктами й солодощами.

Ціль кампанії: дах для будинку для стареньких у Прибірську

Усі кошти, зібрані на Куражі 20–21 вересня, підуть на облаштування даху нового корпусу будинку для літніх людей у селі Прибірськ на Київщині. Тут проживатимуть евакуйовані старенькі з прифронтових територій.

Долучитися до збору можна будь-якою сумою на банку або за посиланням.Там ви знайдете всі реквізити для переказу.