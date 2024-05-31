Ратаковскі показала спокусливі форми у купальниках від Кардашян. Фото

Супермодель Емілі Ратаковскі хоч і має власне виробництво купальників, проте і в кампейнах інших брендів теж знімається.

Наприклад, новими кадрами з фотосету для дітища Хлої Кардашян Good American. У кампейні красуня, яку називають однією з найсексуальніших моделей світу, показалася в яскравих купальниках, що підкреслили її спокусливі форми.

Емілі топлес знялася на траві скрін з Instagram Good American

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Емілі попозувала у провокативному купальнику фото з Instagram

Модель знялася як в бікіні, так і суцільному купальнику фото з Instagram

Модель крім кампейнів власного бренду, знімається також для інших фото з Instagram бренду

Як відомо, Ратаковскі відстоює право жінок виглядати так, як їм заманеться. Зокрема, використовуючи сексуальні образи як один з інструментів. Модель, якій нерідко закидають надмірну худорлявість, також якось з’явилася у глянці з неголеними пахвами.

Нагадаємо, сама манекенниця давно змирилася з амплуа "дурненької красуні", яке, з її слів їй приписують ЗМІ.