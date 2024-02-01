Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024: коли і де дивитися

3-го лютого відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення-2024".

На конкурсі журі та глядачі обиратимуть представника від України для участі у фіналі в Мальме.

За право виступити на головній сцені змагатимуться 11 фіналістів: alyona alyona & Jerry Heil, DREVO, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK, Ziferblat і ANKA.



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Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фінал — о 18:00.

Суспільне Мовлення транслюватиме національний відбір: на телеканалі Суспільне Культура; сайті Суспільне Культура; на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна"; на сайті Євробачення в Україні; у застосунку "Дія", обравши "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD.

Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.

Ведучими Нацвідбору на Євробачення-2024 стали фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, офіційний "голос" Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

А допомагатимуть обирати представника від України будуть шоумен Андрій Данилко, співачка Джамала та лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець, яких також обрали шляхом голосування в Дії.

Нагадаємо, 68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали відбудуться 7 та 9 травня (Ккраїна виступатиме у першому півфіналі Євробачення), а грандфінал — на 11 травня.

Раніше стало відомо, кому пророкують перемогу букмекери.