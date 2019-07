Бути Дженніфер Лопес: цікаві факти до 50-річчя неймовірної жінки

24-го липня свій ювілей, 50-річчя святкує американська співачка, актриса та ікона моди Дженніфер Лопес.

Джей Ло, "Гітара" і "Мача" (так зве її коханий чоловік Алекс Родрігес) - ми вирішили зібрати цікаві та маловідомі факти про цю неймовірну жінку-легенду.

Дженніфер сьогодні 50!

Дженніфер Лінн Лопес народилася в Бронксі. Починала вона не як співачка, а як танцівниця, і на проби на Манхеттен зазвичай їздила потягом метро номер шість. Минуть роки, і свій перший студійний альбом вона назве саме "On the 6" ("На шостому").

Юна Джен свого часу танцювала в балеті Джанет Джексон, пише сайт Celebrity Fun Facts. Її можна побачити у кліпі артистки на пісню "That’s the Way Love Goes" 1993-го року.

Категорично проти того, щоби дочка робила своїм фахом шоубізнес, була мама Джей Ло, Гваделупе. І вперта дівчина на кілька місяців стала фактично безхатьком.

"La Guitarra" - одне з прізвисьок Дженніфер. Отримала вона його, вочевидь, за свої видатні форми. Наречений же кличе її "Мача", а вона його "Мачо". До слова, Алекс записав для коханої зворушливе відеопривітання, сказавши, що кожен його день поруч із нею - немов день народження.

Лопес не приховує, що не дуже тямить у комп'ютерах. Зате обожнює читати книжки про любов.

Поширений міф про Джей Ло, буцімто вона застрахувала свій легендарний зад на мільйон доларів. Але сама зірка це спростувала.

Зірка заручена з бейсболістом Алексом Родрігесом. Він стане її четвертим офіційним чоловіком

Одного разу Дженніфер заарештували. Було це в 1999-му році, коли співачка зустрічалася з репером Шоном Комбзом. Їх обох затримала поліція через інцидент зі стріляниною в нічному клубі, але звинувачень проти Лопес не висунули, а репера згодом виправдали.

Лопес починала як танцівниця

У 50 років зірка продовжує вражати пречудовою спортивною формою. А в 2008-му вона узяла участь у тріатлоні Nautica Malibu, подолавши дистанцію за 2 години 23 хвилини та 28 секунд, пише Insider.

Ювілярка закохана у спорт і часто хвалиться досягненнями в мережі

Упродовж своєї кар'єри Дженніфер Лопес уже знялся в понад тридцяти фільмах та серіалах, випустила вісім студійних альбомів. У Джей Ло є іменна зірка на Алеї слави у Голлівуді, відзнака "Ікони" Billboard та "Michael Jackson Video Vanguard Award" від MTV.

Джейн Фонда та Дженніфер Лопес, кадр із фільму "Якщо свекруха - монстр"

Як відомо, Лопес тричі офіційно виходила заміж, а ще була заручена з Беном Аффлеком, але вони розійшлися практично перед самим весіллям. У Джен є син і дочка, вони двійнята.

Фото з Instagram Лопес та сайту IMDB, відео з YouTube