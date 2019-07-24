Бути Дженніфер Лопес: цікаві факти до 50-річчя неймовірної жінки
24-го липня свій ювілей, 50-річчя святкує американська співачка, актриса та ікона моди Дженніфер Лопес.
Джей Ло, "Гітара" і "Мача" (так зве її коханий чоловік Алекс Родрігес) - ми вирішили зібрати цікаві та маловідомі факти про цю неймовірну жінку-легенду.
Дженніфер Лінн Лопес народилася в Бронксі. Починала вона не як співачка, а як танцівниця, і на проби на Манхеттен зазвичай їздила потягом метро номер шість. Минуть роки, і свій перший студійний альбом вона назве саме "On the 6" ("На шостому").
Юна Джен свого часу танцювала в балеті Джанет Джексон, пише сайт Celebrity Fun Facts. Її можна побачити у кліпі артистки на пісню "That’s the Way Love Goes" 1993-го року.
Категорично проти того, щоби дочка робила своїм фахом шоубізнес, була мама Джей Ло, Гваделупе. І вперта дівчина на кілька місяців стала фактично безхатьком.
"La Guitarra" - одне з прізвисьок Дженніфер. Отримала вона його, вочевидь, за свої видатні форми. Наречений же кличе її "Мача", а вона його "Мачо". До слова, Алекс записав для коханої зворушливе відеопривітання, сказавши, що кожен його день поруч із нею - немов день народження.
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Лопес не приховує, що не дуже тямить у комп'ютерах. Зате обожнює читати книжки про любов.
Поширений міф про Джей Ло, буцімто вона застрахувала свій легендарний зад на мільйон доларів. Але сама зірка це спростувала.
Одного разу Дженніфер заарештували. Було це в 1999-му році, коли співачка зустрічалася з репером Шоном Комбзом. Їх обох затримала поліція через інцидент зі стріляниною в нічному клубі, але звинувачень проти Лопес не висунули, а репера згодом виправдали.
У 50 років зірка продовжує вражати пречудовою спортивною формою. А в 2008-му вона узяла участь у тріатлоні Nautica Malibu, подолавши дистанцію за 2 години 23 хвилини та 28 секунд, пише Insider.
Упродовж своєї кар'єри Дженніфер Лопес уже знялся в понад тридцяти фільмах та серіалах, випустила вісім студійних альбомів. У Джей Ло є іменна зірка на Алеї слави у Голлівуді, відзнака "Ікони" Billboard та "Michael Jackson Video Vanguard Award" від MTV.
Як відомо, Лопес тричі офіційно виходила заміж, а ще була заручена з Беном Аффлеком, але вони розійшлися практично перед самим весіллям. У Джен є син і дочка, вони двійнята.
Фото з Instagram Лопес та сайту IMDB, відео з YouTube