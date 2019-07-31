47-річна керівниця "Інтера" Безлюдна вперше стала мамою

Керівниця Inter Media Group Ганна Безлюдна в 47 років стала мамою первістка. Наприкінці липня у неї народилася донька.

Про це "Детектору медиа" повідомили джерела серед колишніх та нинішніх співробітників "Інтера".

Ганна Безлюдна народила первістка

За словами одного зі співрозмовників видання, ходили чутки, що Ганна чекала на хлопчика, але не так сталося, як гадалося.

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Подейкують, новоспечена матуся не планує відриватися від роботи більше, ніж на три місяці.

Нагадаємо, в травні про народження донечки Естер оголосила шеф-редакторка видання LB.ua Соня Кошкіна.

Фото з сайту "Інтера"