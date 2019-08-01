Наймолодший зе-депутат Юраш показав свій номер у Трускавці та повідомив, коли стане татом
Наймолодший майбутній депутат нової Ради, 23-річний Святослав Юраш преси не цурається. Принаймні поки що.
Це він довів, погодившись показати кореспондентам "УП" свій готельний номер у Трускавці, де нині навчається разом зі своїми колегами зі "Слуги народу".
У "Ріксосі" Юраш живе один, без своєї дружини Софії, яка, між іншим, чекає на первістка.
Як розповів Святослав кореспондентам "Української правди", татом він має стати у жовтні.
Як відомо, за спеціальністю Юраш експерт з міжнародних відносин і був радником Зеленського саме з цього питання. У Вікіпедії вказано, що він навчався у Варшаві та Індії.
Також у коментарі "УП" новоспечений нардеп поділився думками стосовно хабарів, гаджетів, грошей та їжі.
Наймолодший майбутній нардеп 23-річний Святослав Юраш про дохід, хабарі, їжу, гаджети і гроші pic.twitter.com/h9wRaupG1f— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 1, 2019
А от у його дружини Софії, з якою майбутній депутат повінчався у червні в Константинополі, заняття набагато цікавіше. Дівчина робить костюми для косплея.
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Нагадаємо, ще один зе-депутат Артем Дмитрук показував, як качає м'язи у Трускавці.
Фото з Instagram та Facebook