Наймолодший зе-депутат Юраш показав свій номер у Трускавці та повідомив, коли стане татом

Наймолодший майбутній депутат нової Ради, 23-річний Святослав Юраш преси не цурається. Принаймні поки що.

Це він довів, погодившись показати кореспондентам "УП" свій готельний номер у Трускавці, де нині навчається разом зі своїми колегами зі "Слуги народу".

У "Ріксосі" Юраш живе один, без своєї дружини Софії, яка, між іншим, чекає на первістка.

Юраш запостив селфі з навчання "слуг народу" у Трускавці

А це номер Святослава у готелі

фото "української правди"

Зелена пляшка - лак для волосся міцної фіксації. Схоже, молодий депутат чуба зранку собі наставляє фото "уп"

Як розповів Святослав кореспондентам "Української правди", татом він має стати у жовтні.

Подружжя чекає на первістка

Як відомо, за спеціальністю Юраш експерт з міжнародних відносин і був радником Зеленського саме з цього питання. У Вікіпедії вказано, що він навчався у Варшаві та Індії.

Також у коментарі "УП" новоспечений нардеп поділився думками стосовно хабарів, гаджетів, грошей та їжі.

Наймолодший майбутній нардеп 23-річний Святослав Юраш про дохід, хабарі, їжу, гаджети і гроші pic.twitter.com/h9wRaupG1f — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 1, 2019

Раніше Юраш був без бороди. А тепер, певно, вирішив, що рослинність на обличчі додасть йому віку та поважності

А от у його дружини Софії, з якою майбутній депутат повінчався у червні в Константинополі, заняття набагато цікавіше. Дівчина робить костюми для косплея.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Благословення вічності / Blessing of the eternal Публикация от Sviatoslav Yurash (@s_yurash) 17 Июн 2019 в 10:23 PDT

"У Святому і Славному місті Константинополі, нинішньому Стамбулі, відбулася церемонія, яка хоч формально зачіпає тільки мою сім'ю, але духовно може і реально має значення для всієї української громади: Святославу і Софії Юраш було приділено таїнство шлюбу в головному храмі Константинопольського Вселенського Патріархату - соборі Святого Георгія!" - писав у Facebook тато Святослава, відомий релігієзнавець Андрій Юраш

А це Софія Юраш косплеїть. У нас поки не настільки поширене це хобі, яке полягає в переодяганні в костюми і відіграванні характеру, пластики тіла і міміки персонажів комп'ютерних ігор, кінематографа, літератури, коміксів, аніме і манги. Як правило, це захоплення включає в себе виготовлення костюма і елементів атрибутики обраного персонажа.

Оце так заняття у жінки новоспеченого депутата

Восени у Юраша почнеться Рада і безсонні ночі з новонародженим малюком

Нагадаємо, ще один зе-депутат Артем Дмитрук показував, як качає м'язи у Трускавці.

Фото з Instagram та Facebook