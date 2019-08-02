Зе-депутат Грищук у Трускавці розповів, скільки витрачає на місяць, та про піццу з марихуаною
Під час тижневого інтенсиву у Трускавці деякі новообрані депутати починають день з пробіжки. Одним із таких виявився 29-річний шоумен, керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук.
Кореспондентам "Української правди" вдалося поспілкуватися з Ромою після того, як він подолав 3 кілометри. Він розказав про майбутнє батьківство, гастрономічні вподобання та чим займатиметься у парламенті.
Грищук, який на виборах переміг у Солом'янському районі Києва (222 округ), бігає вже рік. У Трускавці робить це щодня, аби себе дисциплінувати. А минулого року Рома пробіг півмарафон (21 км).
Дисципліна Роману згодиться не лише через майбутню роботу в Раді, а й через батьківство. Його дружина і колега по студії Аня Гресь перебуває на 6-му місяці.
Подружжя чекає на хлопчика, але ім'я ще не вибрали. На запитання, чи не думали назвати малюка на честь президента, Грищук сказав: "Хм, Володимир Романович? Ну, не знаю ... Подумаємо ще".
Грищук не приховує, що поки не став депутатом офіційно, живе на 30-35 тисяч гривень на місяць.
Поки він навчається у Трускавці, його колеги готуються до першого концерту без нього. Грищук запевнив, що за сценою нудьгувати не буде, тому що в Раді буде ще більше уваги до нього, ніж на сцені. Зате сумуватиме за своїми друзями та репетиціями.
Також Грищук розказав про своє харчування, яке здоровим назвати не може. Але це та мета, до якої він іде.
"Все було погано з харчуванням", - сказав Рома про період виборів.
Що ж до поганих звичок, то алкоголь Грищук не вживає та не палить. Запевнив, що востаннє пив на першому курсі університету (КПІ) і зрозумів, що це не його тема.
Зате одного разу у Камбоджі Рома спробував піццу з марихуаною.
"Виявилось, що вона капець як діє. Після цього я зрозумів, що взагалі не треба пробувати", - згадав зе-депутат.
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