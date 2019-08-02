Зе-депутат Грищук у Трускавці розповів, скільки витрачає на місяць, та про піццу з марихуаною

Під час тижневого інтенсиву у Трускавці деякі новообрані депутати починають день з пробіжки. Одним із таких виявився 29-річний шоумен, керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук.

Кореспондентам "Української правди" вдалося поспілкуватися з Ромою після того, як він подолав 3 кілометри. Він розказав про майбутнє батьківство, гастрономічні вподобання та чим займатиметься у парламенті.

"Навіщо ми бігали? Щоби зробити селфі", - жартували майбутні депутати після пробіжки. Селфі виклав в Instagram Юрій Камельчук

Грищук, який на виборах переміг у Солом'янському районі Києва (222 округ), бігає вже рік. У Трускавці робить це щодня, аби себе дисциплінувати. А минулого року Рома пробіг півмарафон (21 км).

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Дисципліна Роману згодиться не лише через майбутню роботу в Раді, а й через батьківство. Його дружина і колега по студії Аня Гресь перебуває на 6-му місяці.

Гресь і Грищук у шлюбі з 2015-го року

Подружжя чекає на хлопчика, але ім'я ще не вибрали. На запитання, чи не думали назвати малюка на честь президента, Грищук сказав: "Хм, Володимир Романович? Ну, не знаю ... Подумаємо ще".

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Грищук не приховує, що поки не став депутатом офіційно, живе на 30-35 тисяч гривень на місяць.

Про Зеленського Роман сказав: "Для мене він - надзвичайний трудоголік. Дуже жорсткий менеджер. Дуже важко бути хорошим менеджером, коли тебе оточують друзі. Я з цим сам стикався ".

Поки він навчається у Трускавці, його колеги готуються до першого концерту без нього. Грищук запевнив, що за сценою нудьгувати не буде, тому що в Раді буде ще більше уваги до нього, ніж на сцені. Зате сумуватиме за своїми друзями та репетиціями.

Роману, як і президенту Зеленському, доведеться поки попрощатися зі сценою

Також Грищук розказав про своє харчування, яке здоровим назвати не може. Але це та мета, до якої він іде.

"Все було погано з харчуванням", - сказав Рома про період виборів.

Що ж до поганих звичок, то алкоголь Грищук не вживає та не палить. Запевнив, що востаннє пив на першому курсі університету (КПІ) і зрозумів, що це не його тема.

Зате одного разу у Камбоджі Рома спробував піццу з марихуаною.

"Виявилось, що вона капець як діє. Після цього я зрозумів, що взагалі не треба пробувати", - згадав зе-депутат.

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Фото з соцмереж