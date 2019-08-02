Зе-депутатка Мезенцева показала попу в лосинах та озвучила свій річний дохід

Ще одна любителька ранкового спорту, майбутня депутатка Ради, Марія Мезенцева, поспілкувалася з журналістами "Української правди" і розповіла про свій дохід, ставлення до хабарів та до алкоголю.

29-річна харків’янка і фото себе зі спортзалу в "Ріксосі" встигла викласти. Та ще й таке, на якому добре видно її фігуру ззаду.

У своєму Instagram Марія запевнила, що ранкову зарядку робить щодня.

До речі, Марія є багаторазовою чемпіонкою України з сучасних танців

Такі світлини водяться в Instagram депутатки, але небагато

Мезенцева з 2015-го року є депутаткою Харківської міської ради. Вона закінчила Харківський національний університет за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

Як заявила Марія у коментарі "УП", її річний дохід складає приблизно 350 тисяч гривень, тобто близько 29 тисяч на місяць.

Судячи з декларації Мезенцевої, з нерухомості у неї лише невелика квартира у Харкові

Марія багато подорожує та була лобісткою з українських питаня у Європарламенті. У роботі вона на 90 відсотків говорить українською, а в побутовому житті буває і англійська, і російська.

Мезенцева запевнила, що хабарі не дає і протидіє тому, щоб давали інші

У їжі Мезенцева віддає перевагу рибі, під яку може випити келих білого сухого вина.

Судячи з погляду, на фото бойфренд Мезенцевої

Світлин в купальнику на сторінці Марії майже нема

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Фото з Instagram