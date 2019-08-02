Зе-депутатка Мезенцева показала попу в лосинах та озвучила свій річний дохід
Ще одна любителька ранкового спорту, майбутня депутатка Ради, Марія Мезенцева, поспілкувалася з журналістами "Української правди" і розповіла про свій дохід, ставлення до хабарів та до алкоголю.
29-річна харків’янка і фото себе зі спортзалу в "Ріксосі" встигла викласти. Та ще й таке, на якому добре видно її фігуру ззаду.
У своєму Instagram Марія запевнила, що ранкову зарядку робить щодня.
Мезенцева з 2015-го року є депутаткою Харківської міської ради. Вона закінчила Харківський національний університет за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".
Як заявила Марія у коментарі "УП", її річний дохід складає приблизно 350 тисяч гривень, тобто близько 29 тисяч на місяць.
Марія багато подорожує та була лобісткою з українських питаня у Європарламенті. У роботі вона на 90 відсотків говорить українською, а в побутовому житті буває і англійська, і російська.
У їжі Мезенцева віддає перевагу рибі, під яку може випити келих білого сухого вина.
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Фото з Instagram