Мілевський розповів про секс за гроші, любов до старших жінок та про найбезглуздіший вчинок за 17 тисяч євро

Колись скандальний футболіст київського "Динамо", а тепер гравець "Динамо" брестського Артем Мілевський останнім часом розговорився.

Нещодавно він дав інтерв’ю, в якому згадав про невдалу спробу переспати з Дашею Астаф’євою, а тепер розказав виданню Onliner про своє ставлення до Зеленського, про те, як розбив Ferrari і ще багато чого цікавого.

Свого часу, коли Міля ще жив в Києві, про нього багато писали у пресі та жартували, зокрема і у програмі "Вечірній квартал". Утім на жарти Зеленського і компанії Артем не ображався, а навпаки – реготав з них у залі аж до сліз.

І хоча, маючи український паспорт, Мілевський міг проголосувати на виборах президента, він цього не зробив.

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"Ми тоді були на зборах. Не було часу і можливості. Не вийшло. Але Зеленський і без мене виграв, я б за нього голосував", - заявив футболіст.

Мілевський заявив, що голосував би за Зеленського

"У Києві ми не спілкувалися із Зеленським тісно. Але з ним завжди було легко. Думаю, і хлопцям з "Кварталу" було легко з нами. Вони творчі люди, футболісти - теж творчі люди. Вони наші ігри дивилися, ми - їхні концерти. А так, щоб зустрічатися і вечеряти, не траплялося. Ну а Зеленський, звичайно, крутий. Тямущий, адекватний, з харизмою і відмінним почуттям гумору", - зазначив Міля.

Усі пам’ятають бурхливу молодість Артема та його розбиті автівки. Тоді спортсмен ледь не щодня гульбенив по клубах, ресторанах і карооке. Але зараз він запевняє, що змінився.

"…Дуже я став ... як сказати ... Раніше міг поїхати туди-сюди. Покликали - я сів в машину або на літак: "Все, мчу!" Спав по чотири години. Зараз ні. Якщо я приїхав у Брест, зайшов додому, ввімкнув серіал і кондиціонер, мене ніхто нікуди не витягне. Стільки відмазок розучив: лінь, не хочу, давай завтра. Не тусовщик я вже. Далеко не тусовщик", - зазначив Мілевський.

"Навіть не пам'ятаю, коли в клубі був останній раз. Та й які клуби зараз ... Не модно це вже. Та й клубів-то в Білорусі нормальних немає. Та й в Україні ... Не знаю, ось Майямі - це клуби. І після Майямі ти вже більше не хочеш нікуди", - додав він.

Мілевський вже не ходить по клубах, лише по ресторанах та барах

Раніше Артему подобалося привертати до себе увагу.

"Може, це був трохи інший кайф. Ferrari, тьолки, ще що-небудь. Було цікаво, щоб мене впізнавали або брали автограф. На те вона і молодість. Люди з роками змінюються", - прокоментував Мілевський.

На запитання, чи є щось, за що йому соромно, Артем сказав:

"Ні, взагалі не соромно. Я нікого не зрадив, не обдурив, не кинув. Людям я тільки допомагав. Дуже багато допомагав фінансово. Чайові залишав великі. Даішникам давав на лапу ні за що. Ось я їду, у мене настрій клас, зупиняють: "Артем Володимирович, як справи?" - "Та нормально, на ось візьми 200 гривень". - "Ой, дякуємо". Потім на ринок зайду, замість 100 гривень віддам 200. Ці жінки мене любили, їм ніколи не шкодував", - згадав футболіст.

Артему нема чого соромитися

Також згадав Артем і про свій найбезглуздіший вчинок.

"У Куршевелі відпочивали. Поруч сиділи якісь пацани газпромівські. Ну я за ними погнався. Їм Dom Perignon - нам Dom Perignon. Їм Dom Perignon - нам Dom Perignon. Їм Dom Perignon - нам Dom Perignon. І так дійшло до рахунку. Я дивлюся: € 17 600. Скільки-скільки? Ні хріна собі! Ну дав карту - провели. Дві секунди - грошей немає. Найбільший мій ідіотський вчинок. Зате є що згадати", - розказав Мілевський.

Але зараз Артем вже стільки не витрачає.

"Зараз усе спокійно, економно, шух-шух-шух, мамі-татові допоміг, щось вклав, щось відклав, десь заначка. Купив кросівки за € 600, ходжу на них дивлюся, тащуся", - зізнався він.

Мілевський запевняє, що змінився та почав економити

У свої 34 Мілевський, як не дивно, не має власної квартири ані в Києві, ані в Бресті чи Мінську. А найдорожчою своєю покупкою називаю Ferrari за 290 тисяч доларів.

"Чому я її захотів? Мабуть, побачив у когось і заздрив. Але це був той період часу, коли я просто міг приїхати в салон, дати гроші і виїхати. Пам'ятаю, що оплату мені розбили на три частини за три місяці. Я спершу привіз $ 140 000. Взяв вдома картонний пакетик з бутіка, поїхав в банк, зняв гроші, склав ці пачечки акуратно і попрямував в салон. Там мене жінка зустрічала, сказав їй: "Відкривайте хвіртку, я поїду", - розказав Мілевський.

Після цих спогадів Артема запитали, як почувається людина, яка розтрощила авто за такі гроші.

"Зрозуміло, в той момент мені було не до посмішок. Це вранці було. Я прилетів зі Стамбула в Газіантеп, забрав машину з паркінга в аеропорту і поїхав додому. Увечері було тренування. Була тільки сьома ранку. Дорога - хвилин 20. Може, заспаний був. У мене перемикач лежав в бардачку, я нахилився музику змінити, а траса пішла на різкий поворот, в який я не вписався", - розповів про аварію Міля.

"Переді мною стирчала якась арматура. Я вилазив, вибивши двері ногою, через пасажирське місце. Страх, істерика, паніка - все було. Але, мені здається, я досить швидко прийшов до тями. На наступний день вже тренувався", - додав він.

Уже три роки Мілевський їздить пасажиром і не хоче керувати автом, бо знає, що повільно їздити він просто не зможе.

"У місті я легко розганявся до 220 км / год ... Зараз не воджу. Нехай білоруси почуваються спокійно", - заявив Мілевський

І у своїх знайомствах з дівчатами Мілевський став спокійнішим. Та не приховує, що завжди любив жінок, не надто молодших або навіть старших за себе.

"Мені цікаво спілкуватися. А 22-23 роки - незрозуміло, про що говорити. Дивлюся на них, занадто молодо виглядають, вони мені як діти. Потрібні ж теми загальні: жарти, серіали, старі фільми", - зізнався Артем.

Що ж до сексу за гроші, то такий бував у Мілевського ще за часи життя в Києві.

"Є фізична потреба. Якщо ти ні з ким зараз не зустрічаєшся, можна скористатися, заплативши гроші", - коментує футболіст.

Тепер найбільше задоволення Артем отримує від мандрівок.

"Вибрати, куди поїхати, через Booking.com готель забронювати, по картці купити квиток на літак. Вивчати відгуки про готель, дізнаватися, які класні місця там поруч. Мені дуже подобається займатися такою підготовкою", - запевнив Мілевський.

Також Артем вже не п’є стільки, скільки раніше.

"Після матчу я можу випити два-три пива, мені нормально. Та й не після кожного матчу, в залежності від настрою. До того ж, мені 34 роки, я вже не витягну міцної п'янки", - наголосив спортсмен.

У свої 34 Мілевський уже не хоче пиячити та гуляти, як колись

Фото Onliner та з Instagram Мілевського