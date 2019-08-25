Вагітна другим дитям Васадзе поміркувала про незалежність та мрію

Донька ексрегіонала Таріела Васадзе Ніна, яка в 2018-му році стала мамою вперше, готується подарувати доньці сестричку або братика.

Гендиректорка "Фалькон-Авто" уже не ховає чималого животика. Фото, на якому вже є очевидним її делікатний стан, 34-річна Васадзе проілюструвала допис в Instagram зі своїми роздумами 24-го серпня.

"У кожної людини є мрія, у будь-якої нації є своя спільна мрія - мрія бути незалежною та сильною. Незалежність є основою всього існування держави і не лише. Хочеться поділитися своїми думками про те, що для мене означає незалежність на одному конкретному прикладі з життя", - зазначила Ніна.

Удруге вагітна Васадзе у День Незалежності поділилася особистими роздумами

"Останні 7 років до народження доньки я очолювала дистрибуцію КІА Україна. Зі службового об'овязку мені довелося об'їхати всю Україну, кожне місто, багато які не по одному разу. Я дуже суворо ставилася до відряджень, все максимально мало стосуватися справи... приїхали, попрацювали, поїхали. Відповідальність віку та прізвища накладала свій відбиток :)", - зізналася вона.

Васадзе тепер жалкує, що відмовлялася від пропозицій відвідати знакові місця того чи іншого міста.

"Потім настали події 2013-2014 років, і раптом прийшло усвідомлення того, що ти вважав своєю невід'ємною частиною, раптом зникло, ти вже не можеш поїхати до Криму, Донецька, Луганська... і тоді я збагнула, наскільки я себе обділяла в ті самі моменти", - написала вона.

Зі слів Васадзе, відтоді вона стала намагатися знаходити час на те, щоби у поїздках іще й побачити нові визначні місця, скуштувати місцеву кухню та ще більше полюбити Батьківщину.

"...Бо ми не знаємо, яка доля чекає на нас завтра, і якщо є можливість, треба неодмінно використати на всі сто. Це стосується сім'ї та своєї країни рівною мірою. Тому не забувайте своїх близьких, дзвоніть своїм батькам і частіше подорожуйте, не лише світом, а і своєю країною, тут стільки неймовірних місць. Моя мрія - знову побачити ці міста та їхні околиці й показати їх дітям. Із Днем Незалежності, Україно", - привітала бізнесвумен.

Ніна вже скоро подарує доньці брата чи сестру

Нагадаємо, нещодавно Ніна Васадзе з дитиною була на відпочинку.

Фото з Instagram Васадзе