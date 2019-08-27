Дружина Гордона засвітила вагітний живіт із його сьомим нащадком

Родина журналіста, телеведучого та видавця Дмитра Гордона незабаром збільшиться. Його дружина Олеся Бацман знову при надії: це буде третя спільна дитина подружжя та сьомий нащадок 51-річного Гордона.

Останні сумніви розвіялися після останніх появ 34-річної Бацман на людях. Свій уже чималий животик вона, зокрема, вигуляла на День Незалежності, зібравши неповну колекцію спільних фото з чинним та колишніми президентами України.

Дружина Гордона чекає на малюка

Олеся Бацман вигуляла вагітний животик та сфотографувалася з Володимиром Зеленським

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А 25-го серпня Олеся з чоловіком побувала на весіллі Павла Зіброва та його дружини Марини.

Гордон уже скоро стане татусем усьоме

Як відомо, спільні доньки Гордона та Бацман звуться Санта-Марія та Аліса-Вікторія. Вони народилися в 2012-му та 2016-му.

Фото з Facebook Бацман та Instagram