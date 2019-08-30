Новоспечений міністр Дубілет зізнався, що його кіт у шоці
Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет, який у новому "Зе-уряді" обійняв посаду міністра Кабінету міністрів, написав про це розлогий допис у Instagram. Зокрема зазначив, як поставився до його нової роботи котик.
"Я прийняв одне з найскладніших рішень у своєму житті. Мене запросили на посаду Міністра Кабінету Міністрів, і я погодився. Родина в шоці. Друзі в шоці. Бізнес-партнери в шоці. Кіт в шоці. Та й я сам, якщо чесно, в шоці", - зізнався Дубілет.
Зі слів новоспеченого міністра, ще місяць тому він планував переїхати до Лондона і "будувати там зі своїми партнерами єдинорога". Але тепер ці плани відійшли на другий план.
"Пробачте за пафос, але я вірю, що в України з'явився історичний шанс на прорив, якого ми всі так зачекалися. І це дуже круте почуття, усвідомлювати, що я можу стати частиною цього прориву", - сказав він.
"А ще я обіцяю не красти. На щастя, успіх Monobank дозволить мені не думати найближчі роки про матеріальний аспект. Крім того, я вірю, що більша частина молодої команди, котра сьогодні очолила Кабмін, теж не буде красти", - висловив оптимізм Дубілет.
Як відомо, Дмитрові Дубілету 34 роки, він є колишнім ІТ-директором Приватбанку. Докладніше про нього та інших "Зе-міністрів" читайте на "Українській правді".
До слова, міністерське крісло - не єдина велика зміна, що сталася в житті Дубілета останнім часом. У липні Дмитро та його дружина Катерина Кузьменко оголосили про розлучення, але, вочевидь, лишилися в добрих стосунках.
Фото з Instagram Дубілета та Кузьменко