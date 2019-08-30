Наймолодший міністр Федоров любить бокс із дружиною, мімімі з дочкою та фото у стилі love story
28-річний Михайло Федоров із Запоріжжя став наймолодшим віце-прем’єром та міністром в історії українського уряду.
29-го серпня у перший день роботи нової Ради саме його призначили головою Міністерства цифрової трансформації.
Михайло навчався у Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління.
У 2013-му році у віці 22 років Федоров заснував власне digital-агентство, яке займається збільшенням продажів через рекламу в соцмережах. Одним з клієнтів компанії був "Квартал-Концерт".
Перед появою у команді Зеленського Федоров займався IT-бізнесом. Згідно з його декларацією, за 2018 рік отримав 4,4 млн гривень доходу від підприємницької діяльності.
Федоров став відомий широкому загалу після того, як очолив digital-напрямок президентської кампанії Зеленського. Також саме він відповідає за реалізацію проекту "Держава у смартфоні", в рамках якого планується усі державні послуги зосередити на одному сайті.
Сам Михайло та його дружина Анастасія – активні користувачі Facebook та Instagram. Вони постійно публікують фото свого життя, підходячи до цього процесу зі всім креативом та старанністю.
Світлини у стилі love story, регулярні освідчення в коханні одне одному та мімімі-кадри з маленькою донечкою - все це є на сторінках новопризначеного міністра та його жінки.
Настя з Михайлом почали жити разом 6 років тому і вже через рік побралися. 2,5 роки тому у них народилася дочка Маруся.
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6 лет вместе @michael.fedorov ⠀ Пару месяцев мы дружили на почве общей темы для общения, я даже была его репетитором, а затем буквально за пару дней начали жить вместе, как пара, не представляя, как можно быть отдельно💑 ⠀ Намеренно раньше, за две недели до нашей первой годовщины, Миша сделал мне предложение и уже через 2,5 месяца мы сыграли прекрасную свадьбу 💍 ⠀ Спустя три года после нее родилась Маруся 🐣 ⠀ Вот такая вот статистика без логичных круглых дат, способствующих самым важным событиям ❤️ Люблю
За 2,5 роки свого життя Маруся Федорова встигла побувати у багатьох країнах Європи, адже її прогресивні та активні батьки постійно мандрують.
На сторінках Федорових повно світлин з Іспанії, Австрії, Франції, Греції тощо. А буквально напередодні відкриття Ради подружжя відпочивало у Нью-Йорку.
Михайло та Настя також мають спільне спортивне хобі - бокс.
І яка ж ідеальна сім'я без домашніх улюбленців. У Федорових, наприклад, є лабрадор Шерон та рудий кіт Вєнік.
До речі, Федорови перебралися з Запоріжжя до Києва рівно рік тому. Вони мають власну квартиру в одному з ЖК.
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Новостей, перемен и эмоций пост 😱 Мы уезжаем из Запорожья (точнее уже это сделали 🙊) Квартира продана, дела все решены, и с чистой совестью начинаем новую страницу, к которой уже давно созрели ✅ Запорожье же остаётся историей со многими приятными воспоминаниями, но, если честно, мы рады, что уехали. Переезд этот не есть желанием найти в столице лучшие возможности, да и я отношусь к Киеву очень спокойно, без обожания. Но так сложилось, что наша жизнь все больше и больше переплетена с ним, и это очень логичный шаг. Жильё 🏡 Теперь мы счастливые владельцы новой квартиры в чудесном ЖК в Киеве и на днях получаем ключи от застройщика. Для нас было очень важно жить и растить ребёнка в месте, которое сможем назвать своим домом, в котором с нами будет согласована каждая деталь с любовью. Но а пока над нашим новым жильем колдует целая команда дизайнеров, мы сняли замечательную квартиру в Киеве, чтобы иметь возможность участвовать в этом процессе и параллельно адаптироваться к новому ритму жизни) Работа 💻 Как я уже сказала, это не спонтанное решение, а обдуманное и спланированное событие. Мой муж со своей компанией уже и так является важной частью большинства крупнейших проектов в Украине (чем я бесконечно горжусь), так что Киев для него в этом плане стал давно родным. Я продолжаю свое дело корпоративного английского для IT компаний, выводя его на новый уровень, и очень рада видеть своих старых знакомых здесь, а так же строить новый нетворк. Маруся будет жить беззаботной жизнью счастливого ребёнка 🐣 Счастливы, взволнованы, готовы ❤️ #family #Kyiv #newhome
Про своє призначення на посаду міністра Федоров написав в Instagram наступне:
"Дякую за довіру. Україну чекає цифрова трансформація. Держава раз і назавжди стане зручним онлайн-сервісом, без черг та корупції. Поїхали!".
Фото з Facebook та Instagram Анастасії та Михайла Федорових