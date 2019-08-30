Наймолодший міністр Федоров любить бокс із дружиною, мімімі з дочкою та фото у стилі love story

28-річний Михайло Федоров із Запоріжжя став наймолодшим віце-прем’єром та міністром в історії українського уряду.

29-го серпня у перший день роботи нової Ради саме його призначили головою Міністерства цифрової трансформації.

Новоспечені міністри Дмитро Кулеба, Михайло Федоров та прем'єр Олексій Гончарук фото дмитра ларіна

Михайло навчався у Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління.

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У 2013-му році у віці 22 років Федоров заснував власне digital-агентство, яке займається збільшенням продажів через рекламу в соцмережах. Одним з клієнтів компанії був "Квартал-Концерт".

Перед появою у команді Зеленського Федоров займався IT-бізнесом. Згідно з його декларацією, за 2018 рік отримав 4,4 млн гривень доходу від підприємницької діяльності.

Федоров став відомий широкому загалу після того, як очолив digital-напрямок президентської кампанії Зеленського. Також саме він відповідає за реалізацію проекту "Держава у смартфоні", в рамках якого планується усі державні послуги зосередити на одному сайті.

Сам Михайло та його дружина Анастасія – активні користувачі Facebook та Instagram. Вони постійно публікують фото свого життя, підходячи до цього процесу зі всім креативом та старанністю.

Світлини у стилі love story, регулярні освідчення в коханні одне одному та мімімі-кадри з маленькою донечкою - все це є на сторінках новопризначеного міністра та його жінки.

Судячи з фото у соцмережах, Федорови - просто зразкова родина

Настя з Михайлом почали жити разом 6 років тому і вже через рік побралися. 2,5 роки тому у них народилася дочка Маруся.

Весільні фото також можна знайти на сторінках Федорових

Цікаво, чи могла тоді припустити Настя, що виходить заміж за майбутнього міністра

Вагітні фото у боді в жінки міністра теж є

За 2,5 роки свого життя Маруся Федорова встигла побувати у багатьох країнах Європи, адже її прогресивні та активні батьки постійно мандрують.

На сторінках Федорових повно світлин з Іспанії, Австрії, Франції, Греції тощо. А буквально напередодні відкриття Ради подружжя відпочивало у Нью-Йорку.

2-річна Маруся вже була в Амстердамі і ще багатьох містах Європи

У Федорова на сторінках багато милих світлин з донечкою

Нещодавно Федорови були в Нью-Йорку і привезли звідти багато фото

Михайло та Настя також мають спільне спортивне хобі - бокс.

Навіть спортом вони займаються разом

І яка ж ідеальна сім'я без домашніх улюбленців. У Федорових, наприклад, є лабрадор Шерон та рудий кіт Вєнік.

Песик Шерон

Так котик Вєнік

До речі, Федорови перебралися з Запоріжжя до Києва рівно рік тому. Вони мають власну квартиру в одному з ЖК.

Про своє призначення на посаду міністра Федоров написав в Instagram наступне:

"Дякую за довіру. Україну чекає цифрова трансформація. Держава раз і назавжди стане зручним онлайн-сервісом, без черг та корупції. Поїхали!".

Фото з Facebook та Instagram Анастасії та Михайла Федорових