Зів'яли помідори: "Няш-мяш" Поклонська розлучається після року шлюбу

Схоже, "шанувальники" Наталії Поклонської, відомої як "Няш-мяш", які кепкували, що єдине її справжнє кохання - це цар Микола ІІ, таки наврочили.

Минув рік після весілля колишньої "прокурорші" окупованого Криму із російським чиновником Іваном Соловйовим, як пара розпалася.

Це підтвердив сам Соловйов, пишуть "РИА Новости", "Комсомольская правда" і StarHit.

Шлюб Поклонської та Соловйова тривав лише рік

"Два лідери в одній сім'ї - гримуча суміш, котра навряд чи колись могла устаканитися. Один красивий, другий дуже красивий. Один розумний, другий дуже розумний. Один цілеспрямований, другий дуже сильно цілеспрямований. Звісно, найвищий ступінь порівняння тут відноситься до дами", - галантно заявив екс 39-річної Поклонської.

Причина розлучення - обоє надто вродливі і надто розумні

Соловйов підкреслив, що йому в цій ситуації нічим собі дорікнути і нічого соромитися. Чоловік зазначив, що "полегшив дружині завдання", надавши можливість самій обрати подальший шлях.

"На перший план як політичного, так і сімейного життя виходять безжальні реалії в вигляді прагматизму, раціоналізму, кар'єризму, артистизму, готовності з легкістю зрадити все і, в першу чергу, самого себе", - загадково висловився колишній "Наш-мяш".

"Вона свій вибір зробила. Як це було виконано, вже її особиста справа, а також питання совісті та виховання. Це мінус не в мою карму і не мій хайп", - сказав він.

Офіційно виконавиця "Мурки" та поет поки не розлучені.

У Наталії є вже геть доросла донька

39-річна "Няш-мяш" знову одиначка

Нагадаємо, весілля в серпні минулого року Соловйов та Поклонська відгуляли на окупованому півострові.

Фото з Facebook та Instagram Поклонської