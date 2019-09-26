31-річна британська принцеса Беатріс вийде заміж за мультимільйонера-італійця

У 2020-му році королівська родина Великої Британії гулятиме на ще одному весіллі. Палац оголосив про заручини 31-річної принцеси Беатріс Йоркської з її бойфрендом Едоардо Мапеллі Моззі.

"Ми надзвичайно щасливі повідомити новину про наші нещодавні заручини. Ми обоє в захваті від того, що рушаємо в цю пригоду разом, і не можемо дочекатися одруження. У нас дуже схожі інтереси та цінності, і мизнаємо, що це зіслужить нам добру службу у роки, сповнені коханням та щастям, які чекають нас попереду", - цитує офіційний сайт королівської сім'ї майбутнє подружжя.

Принцеса Беатріс Йоркська виходить заміж

Цікаво, що фото для оголошення заручин зробила рідна сестра Беатріс, принцеса Євгенія. Вона привітала "свою найкоханішу старшу сестроньку і дорогого Едо" у своєму приватному Instagram.

Іще кількома світлинами та романтичним дописом у своєму фотоблозі поділився сам Моззі.

"Любове моя, ти ніколи не будеш сама, моє серце - це твій дім. Рука в руці, сьогодні, завтра і назавжди", - написав Едо.

Як пише Daily Express, 34-річний Едоардо - мультимільйонер. Молодик займається нерухомістю. Причому походить обранець Беа зі шляхетної родини, його батько - граф Алессандро Мапеллі Моззі.

Як зазначили майбутні свекри принцеси, вони знають Беатріс "більшу частину її життя".

Її обранець - 34-річний син графа, мультимільйонер, ще й красунчик

Наскільки стало відомо виданню, Беатріс та Едоардо почали зустрічатися в листопаді 2018-го року.

Як стало вiдомо The Daily Mail, за кілька місяців до того Едо несподівано розлучився зі своєю попередньою нареченою, архітекторкою Дарою Хуанг. Вони були разом десять років та мають спільного маленького сина Крістофера.

А ось і обручка

Як відомо, принцеса Євгенія вийшла заміж минулої осені. Вона та Беа - доньки принца Ендрю і Сари Фергюсон. Між іншим, коли окільцюють Беатріс, лише одна онука королеви Єлизавети лишиться незаміжня: донька принца Едварда леді Луїза Віндзор. Але їй 15 років.

Нагадаємо, принцеса Беатріс відома тим, що вона трохи забудькувата, любить тусити з зірками, зокрема з Мілою Куніс. А кілька років тому вона випадково поранила мечем співака Еда Ширана.

Фото з Instagram