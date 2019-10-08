"Чутливий, як і будь-яка падлюка": зірка "Джокера" Фенікс знявся мокрим для глянцю

Американський актор Хоакін Фенікс для журналу Vanity Fair зважився на незвичайну витівку перед камерою. 44-річна зірка "Джокера" викупався в басейні одягнений та навіть при краватці.

На обкладинці актор з'явився мокрим як хлющ. У інтерв'ю кінозірка говорив, зокрема, про свою наречену Руні Мара та про покійного брата Рівера, який пророкував йому велику славу, коли сам Хоакін у неї не вірив.

View this post on Instagram A post shared by Vanity Fair (@vanityfair) on Oct 1, 2019 at 3:05am PDT

"Він (Рівер) сказав: "Ти станеш актором і будеш набагато відоміший, ніж я." Ми з мамою перезирнулися: "Що він, в дідька, таке верзе?", - пригадав Фенікс.

Як відомо, Хоакінів брат, який встиг знятися в кількох десятках фільмів, зокрема картині "Індіана Джонс та останній хрестовий похід", пішов із життя дуже молодим. Ріверу було 23, коли він помер від передозування на очах у Хоакіна.

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View this post on Instagram A post shared by Vanity Fair (@vanityfair) on Oct 1, 2019 at 4:04am PDT

Справжнє прізвище родини - Боттом, а Феніксами, неначе переродившись, вони стали, залишивши секту "Діти Бога" - сумнозвісну організацію, яка займалася секс-вербуванням адептів та залученням до сексу дітей.

У 1991-му році Рівер у інтерв'ю виданню Detail зробив шокуючу заяву: мовляв, він втратив цноту в віці чотирьох років. Виявляється, актор просто розіграв журналістів, заінтригованих минулим його родини. Насправді таких жахіть у їхньому дитинстві не відбувалося, і Фенікси покинули секту, щойно розібралися, що там коїться.

"То був цілковитий жарт. Він просто дрочився з преси. Це, в буквальному сенсі, був жарт, бо йому набридли сміховинні питання. Мої батьки ніколи не були недбалими", - підкреслив Хоакін.

View this post on Instagram A post shared by Vanity Fair (@vanityfair) on Oct 1, 2019 at 5:29am PDT

Діставшись Голлівуду, Фенікси, як оригінальна багатодітна родина-трупа акторів та співаків, стали з'являтися в телешоу та рекламі, а згодом Рівера запросили в кіно.

На якийсь час Хоакінові заманулося змінити своє ім'я на Ліф ("Leaf" - листок), і батьки анітрохи не заперечували. Одначе згодом він таки повернувся до Хоакіна.

Іще донедавна його називали "другим із найбільш відомих Феніксів". Трагедія з братом досі не відпускає актора.

View this post on Instagram A post shared by Vanity Fair (@vanityfair) on Oct 1, 2019 at 7:18am PDT

Фенікс зізнається, що він "чутливий, як і будь-яка падлюка". Актор є веганом, так само, як і двоє його собак, метисів пітбуля, яких він 13 років тому врятував від евтаназії. Їх звати Оскар і Сода, вони мешкають із Хоакіном та Руні.

Фенікс старається вести здоровий спосіб життя, от лише позбутися паління йому ніяк не вдається ще з підліткового віку. Іноді актор може дозволити собі пачку чіпсів.

Як розказав Хоакін нещодавно в телепрограмі "Jimmy Kimmel Live", для ролі Джокера йому довелося схуднути на понад 23 кілограми.

View this post on Instagram A post shared by Vanity Fair (@vanityfair) on Oct 4, 2019 at 11:08am PDT

Те, що картина, щойно з'явившись у прокаті, дуже неоднозначно сприймається ЗМІ та публікою, Фенікса не дивує. Адже історія самітника-головоріза, який має власне обґрунтування для своїх дій, є до некомфортного близькою до того, що нині відбувається в світі.

"Я й не очікував тихого плавання. Це важкий фільм. У якомусь сенсі це добре, що в людей на нього така сильна реакція", - зазначив актор.

Нагадаємо, як і його покійний брат, Хоакін теж полюбляє розігрувати журналістів. Кілька років тому він вигадав собі наречену.