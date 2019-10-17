Вакарчук розповів про депутатську зарплатню та про свої стосунки з алкоголем

Лідер партії "Голос" і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук запевняє, що ніколи не напивався настільки, щоби нічого не пам’ятати.

Колись Славік любив віскі, а тепер перейшов на вино.

Про свої стосунки з алкоголем, депутатську зарплатню та новий альбом музикант розказав в інтерв’ю "Українській правді".

Уже 1,5 місяці Вакарчук є депутатом нової Ради. На запитання, яку зарплатню вже отримав, Славік відповів:

"Чесно кажучи, я всю до кінця не знаю, бо там дуже складні надбавки. Я отримав трохи більше 40 тисяч гривень за перший місяць. Плюс-мінус".

Депутат-музикант Вакарчук заробляє у парламенті трохи більше 40 тисяч гривень

Поки музикант займається державними справами, його колеги теж не нудьгують.

"Океан Ельзи" – це ж не майстерня з виготовленню взуття, яка має працювати з 9 до 18 години. Це творча команда, кожен з якої має свої музичні проекти", - наголосив Вакарчук.

"Наприклад, Мілош Єліч (клавішник гурту) зараз є власником і продюсером музичної студії, де "Океан Ельзи" записував свої останні пісні, у тому числі "Човен" і "Перевал". Він працює з багатьма музикантами і фактично весь свій час Мілош перебуває там", - повідомив Славко.

"Денис Дудко (басист) має два проекти – один джазовий, інший поп-роковий проект Maru. Я думаю, у нього більше інтерв'ю та фотосесій, ніж у мене… Денис Глінін (барабанщик) і Мілош також беруть участь у інших музичних проектах. Владімір Опсеніца (гітарист) живе між кількома країнами. Він нещодавно одружився і його дружина живе в Америці. Тимчасово він буває там і теж займається своїми проектами", - розповів депутат.

У кожного з учасників "ОЕ" є власні проекти та справи

"Поза тим "Океан Ельзи" зустрічається… Я цього ще не говорив публічно… Оскільки у мене останнім часом пишуться багато пісень... Більше, як зазвичай. Так от, ми збираємось записати новий альбом у вільний від моєї основної роботи час. Ми не будемо спішити, тому не скажу на коли ми плануємо його вихід. Але своїх шанувальників довго мучити не будемо", - повідомив Вакарчук.

Славко встигає і в Раду, і на студію

Також музиканта запитали, якому алкоголю він віддає перевагу.

"Раніше був віскі, але з кожним роком на нових виборах алкоголю виграє все більше й більше вино… Коли тепло, більше біле, коли холодно – більше червоне. Але, відверто скажу, це не те, щоб виправдовуватися, але всі, хто мене знають… Я не великий прямо шанувальник алкоголю. Я п'ю його не те щоб дуже рідко, буває й часто, але дуже мало", - зазначив Вакарчук.

"…Я фактично ніколи не напиваюсь. Я знаю багато людей, які казали: "Напився, не пам'ятаю, що було вчора". Я за свої 44 роки такого в житті не пам'ятаю. Що голова боліла на наступний день – таке, безумовно, пам'ятаю", - зізнався він.

Фото з Facebook "ОЕ" та Назара Мазилюка для "УП"