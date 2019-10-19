Вероніці Кастро 66: як виглядає сьогодні мексиканська "Дика Роза"

Мексиканська актриса, співачка й телезірка Вероніка Кастро 19-го жовтня святкує день народження.

Легендарній Маріані з "Багаті теж плачуть" та Розі з "Дикої Рози" виповнилося 66.

Найдорожчим дарунком у цей день для Вероніки став приїзд коханої онуки Рафаели, доньки одного з її синів. Мала намалювала бабуні листівку, заграла на піаніно та заспівала.

Вероніка Кастро з онукою

Легенда мексиканського телебачення святкує 66-річчя

Кастро - активна користувачка соцмереж, але надає перевагу Twitter. Вона часто бере участь у різних телешоу, і її фірмова зачіска - досі при ній.

⁦@GalileaMontijo⁩ Bella me apoya y ⁦@karolsevilla⁩ Lo realiza con perfección como siempre. Que vivan las flores y felicidades a la casa. Mañana nos vemos 🙏 pic.twitter.com/GBGj5R3Uup — Verónica Castro (@vrocastroficial) May 18, 2019

За свою кар'єру Вероніка багато знімалася не лише у серіалах, а й у кіно та театрі. Але за межами Мексики її переважно завдяки романтичним багатосерійним історіям, які вечорами тримали цілі родини прикутими до телевізорів.

Зірковим проривом для Вероніки стали саме "Багаті теж плачуть", де вона не лише виконала не лише головну роль, а й пісню "Aprendí a llorar".

Нагадаємо, торік, після тривалої хвороби, пішов із життя Рохеліо Герра, який у цьому серіалі зіграв коханого героїні Кастро, плейбоя Луїса Альберто. Цю пару вважають однією з найкрасивіших в історії мексиканського телебачення.

Фото з Twitter Кастро, з Instagram, відео з YouTube