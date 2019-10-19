Депутат Юраш став батьком первістка. ФОТО

Наймолодший із депутатів нинішньої Ради, 23-річний представник "Слуги народу" Святослав Юраш уперше став батьком. Дружина Софія народила йому сина.

Радісною новиною новоспечений татко поділився в Facebook та представив підписникам свого первістка.

Зе-депутат Юраш став батьком

"Лев Святославович. 4.24 кг / 55 см. Новоспечений Юраш. Далі буде", - написав він.

У Святослава та Софії народився хлопчик Лев

Судячи з фотов медичному "прикиді", Святослав був присутній на пологах.

Нагадаємо, в жінки Зе-депутата Софії дуже цікава робота - вона створює косплей-вбрання, тож маленький Лев ніколи не матиме клопоту з костюмами для свят у дитсадочку.

Фото з Facebook Юраша