Депутат Юраш став батьком первістка. ФОТО
Субота, 19 жовтня 2019, 16:39
Наймолодший із депутатів нинішньої Ради, 23-річний представник "Слуги народу" Святослав Юраш уперше став батьком. Дружина Софія народила йому сина.
Радісною новиною новоспечений татко поділився в Facebook та представив підписникам свого первістка.
"Лев Святославович. 4.24 кг / 55 см. Новоспечений Юраш. Далі буде", - написав він.
Судячи з фотов медичному "прикиді", Святослав був присутній на пологах.
Нагадаємо, в жінки Зе-депутата Софії дуже цікава робота - вона створює косплей-вбрання, тож маленький Лев ніколи не матиме клопоту з костюмами для свят у дитсадочку.
Фото з Facebook Юраша
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