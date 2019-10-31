45-річний Кукуюк про дружину: Таке враження, що я все життя чекав і знав її

Актор театру та кіно Михайло Кукуюк розповів про знайомство зі своєю дружиною – режисеркою і актрисою Анастасією Осмоловською.

У програмі "Ранок з Україною" артист зізнався, що закохувався у неї поступово.

"Ми познайомилися в нульових і все – я в неї вчепився і не відпускаю! Ми давно знайомі, як побачив, вже тоді почав закохуватися потроху – таке враження, що я все життя чекав і знав її. От вона просто стала реальною", – поділився Кукуюк.

Кукуюк одразу ж зрозумів, що Осмоловська - та сама єдина

Актор зауважив, що дуже вдячний своїй молодій дружині, адже вона йому відкрила багато нового. Крім того, Настя ще й головний критик свого чоловіка.

"Я добре ставлюся до цього! Є такі критики, які навіть, коли тебе обплюють, обкинуть і ти розумієш, що це все в тему. Настя – мій перший критик. Вона мене познайомила з сучасною драматургією – давала усі уроки. Я в Києві так загруз, так вгруз. І вона мені відкрила світ, показала сучасну драматургію", - наголосив Михайло.

Настя з Михайлом влітку були в Іспанії

Жінка не боїться критикувати чоловіка, а він їй за це вдячний

Фото з Instagram