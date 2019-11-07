Lady Gaga в ліфчику знялася для глянцю і пояснила, нащо вигадала роман із Купером

Американська співачка Lady Gaga прикрасила грудневу обкладинку журналу Elle.

А у інтерв'ю, яке брала в неї сама Опра Вінфрі, артистка розказала про свій роман із Бредлі Купером, якого, як вона запевняє, насправді не було..

"Чесно кажучи, я вважаю, що преса дуже дурна. Я маю на увазі, ми вигадали лав-сторі. Для мене, як для виконавиці та як для актриси, звісно, нам захотілося, щоби люди повірили в те, що ми закохані. І нам захотілося, щоби люди відчули це кохання на "Оскарі", - заявила Lady Gaga.

Lady Gaga запевняє, що насправді роману з Бредлі Купером у неї не було

Зі слів співачки, вони з Купером довго та завзято працювали над своєю вигадкою. І були дуже задоволені результатом.

"Ми все розпланували - все було зрежисовано, як спектакль", - зазначила вона.

"По правді, ми це обговорювали: "Ну, гадаю, ми добре впоралися!", - пригадала Gaga.

Співачка каже, що вони з актором просто зіграли кохання і всіх надурили

Також співачка зізналася Опрі, що після пережитого в юності сексуального насильства вона страждає на ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). А ще вона живе з постійним болем через фіброміалгію.

"Я на ліках; у мене є кілька лікарів. Ось як я виживаю", - поділилася зірка.

На думку Gaga, її хвороба та наслідки психологічної травми "ідуть рука в руці".

"...На якомусь етапі в мене стався психотичний зрив, це була одна з найгірших речей, що зі мною траплялися. Мене привезли до швидкої і привели лікаря, психіатра. А я просто кричу, і я сказала: "Хтось може привести мені справжнього лікаря?" Я просто не розуміла, що відбувається, бо все моє тіло оніміло; я повністю відокремилася", - пригадала артистка.

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Як вважає Lady Gaga, найбільший виклик, який кидає людині життя - це чи вдасться їй лишитися доброю.

"Це складно у світі, в якому ми перебуваємо; у нас дуже, дуже темна історія. Ми у халепі, і раніше теж були. Але я гадаю, життя питає нас, попри ці випробування, цю ненависть, цю трагедію, цей голод, цю війну, цю жорстокість: ви можете бути добрими та вижити?", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, Lady Gaga жодного разу не назвала імені чоловіка, який зґвалтував її в 19 років. Проте є версія, що кривдник зірки - одіозний та скандальний продюсер Dr Luke.

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Фото з сайту Elle