"Міс Всесвіт"-2018 показала, як виглядає без макіяжу. ФОТО

Чинна володарка титулу "Міс Всесвіт", філіппінська модель, телезірка та співачка Катріона Грей показала, як виглядає її обличчя без мейкапу.

Дівчина зізналася, що не завжди задоволена своєю зовнішністю, але це не привід себе не любити.

В своєму Instagram 25-річна Катріона приєдналася до челенджу #AsSheIs ("Така, як вона є").

"Міс Всесвіт"-2018 показалася без мейкапу

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"Це - шкіра, в якій я прокидаюся щодня. Я люблю гратися з мейкапом та бути гламурною, але ще я навчилася любити шкіру, в якій прокидаюся, зі шрамами від акне, родимками та всім іншим", - поділилася Грей.

Катріона вирішила показати себе "таку, як є"

"У мене теж бувають дні, коли я не почуваюся впевненою, або коли мої комплекси лунають гучніше... але це нормально. Полюбити себе такими, якими ви є - це подорож, але це подорож, яка варта того, щоби в неї вирушити", - закликала красуня.

Титулована красуня іноді теж почувається невпевнено

Грей закликала всіх учитися любити свою зовнішність

Нагадаємо, за корону "Міс Всесвіт"-2019 у грудні побореться українка Анастасія Суббота.

Фото з Instagram Грей