Першу леді з дітьми і президентом зняли для обкладинки Vogue

Обкладинку грудневого номеру Vogue UA прикрасить перша леді Олена Зеленська.

Причому команда видання підготувала три варіанти обкладинки, які показують Олену у різних статусах.

"Ми зробили три обкладинки з головною героїнею номера, щоб показати її в різних якостях. На одній - строгий офіційний портрет. На іншій Олена відображена зі своєю сім'єю, і в оточенні найважливіших людей її життя вона інша - зворушлива і безтурботна. На третій, digital-обкладинці, ми бачимо просто жінку - красиву і чарівну", - зазначив головний редактор видання Філіп Власов.

Офіційний портрет Олени Зеленської для Vogue

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"Ми задумували максимально чесну і щиру історію, і для роботи над проєктом запросили голландського фотографа Пола Беллаарта - його майже документальний стиль дозволив показати першу леді максимально правдиво, такою, яка вона є в житті", - додав Власов.

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В інтерв'ю виданню Олена розповість про життя в новому статусі, нові обов'язки і можливості, а також про моду як інструмент культурної дипломатії

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Фото і відео з сайту Vogue.ua