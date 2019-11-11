Першу леді з дітьми і президентом зняли для обкладинки Vogue
Обкладинку грудневого номеру Vogue UA прикрасить перша леді Олена Зеленська.
Причому команда видання підготувала три варіанти обкладинки, які показують Олену у різних статусах.
"Ми зробили три обкладинки з головною героїнею номера, щоб показати її в різних якостях. На одній - строгий офіційний портрет. На іншій Олена відображена зі своєю сім'єю, і в оточенні найважливіших людей її життя вона інша - зворушлива і безтурботна. На третій, digital-обкладинці, ми бачимо просто жінку - красиву і чарівну", - зазначив головний редактор видання Філіп Власов.
"Ми задумували максимально чесну і щиру історію, і для роботи над проєктом запросили голландського фотографа Пола Беллаарта - його майже документальний стиль дозволив показати першу леді максимально правдиво, такою, яка вона є в житті", - додав Власов.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Фото і відео з сайту Vogue.ua