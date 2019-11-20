Сем Сміт: Почуваюся щасливіше та комфортніше, коли ношу більш жіночний одяг

Британський співак Сем Сміт, що відносить себе до небінарних людей, а відтак воліє, щоби до нього застосовувався займенник "вони", розказав, як цей крок змінив їхнє життя. А ще поміркував про те, чому багатьох людей це так бісить.

Зі слів артиста, відсутність внутрішньої та зовнішньої свободи досі заважала їм навіть у творчості. Вони відчували, ніби щось їх блокує, як нібито вони грали роль із назвою "Сем Сміт".

Про це зірка побалакали з ЛГБТ-виданням Out, примірявши декілька провокаційних образів.

Сем Сміт дуже раді, що наважилися на "камінг-аут"

"Для мене це все дуже нове, я досі даю цьому раду. Я почуваюся щасливіше та комфортніше, коли ношу більш жіночний одяг, я дедалі більше з ним експериментую. Я відчуваю, що коли тобі комфортно з собою, то це стає загрозою для інших людей, тих, кому всередині некомфортно. Як вас зачіпає те, що я хочу, щоби мене називали "вони"? Чому це вас зачіпає?", - риторично зазначили Сем.

Співак припускають, що причина несприйняття та агресії - це внутрішня несвобода інших людей

"Зі зміною займенника до мене прийшла неймовірна свобода. Ніби в мене цеглина лежала на грудях, але зі свободою приходить інший біль. На відчуття цієї свободи в своєму тілі (інші люди) відповідають кривдою. І це справді важко", - зізналися артист.

Сем відносять себе до небінарних людей або гендерквірів

Як кажуть Сем, про зміну займенника вони розмірковували останні півтора роки, але боялися та "ховалися" за безпечним "він".

"Мені гадалося, що прожити життя, прикидаючись, буде менш болісно, ніж бути щирими. Та я радше буду собою, хай навіть мене за це кривдять. Радше я отримаю все це лайно за те, що є собою, ніж брехатиму собі. Бо це не життя", - заявили співак.

Нагадаємо, ще в дитинстві в майбутньої зірки був надлишок естрогену, через що в 12 років Семові довелося перенести ліпосакцію грудей. Про те, що вони ж "гендерквіром", тобто ні чоловіком, ні жінкою, співак публічно оголосили торік.

Фото з Instagram