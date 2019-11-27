Йохансон із голими плечима та в оверсайзі поміркувала про романтизацію шлюбу

Американська акторка Скарлетт Йохансон знялася для обкладинки Vanity Fair.

У інтерв'ю журналові 35-річна зірка не лише поговорила про свої нові фільми, "Історія шлюбу" та "Кролик Джоджо", а й торкнулася особистих тем - материнства та краху двох своїх шлюбів.

Йохансон знялася для Vanity Fair

Зі слів Скарлетт, особисто вона не проходила через таке гостре розлучення, як її героїня Ніколь у "Історії шлюбу", але тема розставання пари, в якої є спільна дитина, їй близька. Те, що в неї самої є 5-річна донечка Роуз від екса, Ромена Доріака, акторці дуже помогло в роботі над роллю.

"Знаєте, розуміння, що таке бути одним із (розлучених) батьків - це дуже специфічна річ. Непросто ростити дитину з тим, із ким ви більше не разом", - зізналася Йохансон.

У двічі розлученої актриси є 5-річна дочка

"Але, знаєте, я гадаю, ми з моїм колишнім даємо цьому раду так добре, наскільки можемо. Ти маєш зробити дитину своїм пріоритетом і не ставити себе у центр. Тут є свої труднощі", - додала актриса.

Скарлетт була заміжня за Райаном Рейнольдсом та французьким журналістом Роменом Доріаком

Дві невдачі не змусили Йохансон, яка нині заручена з коміком Коліном Джостом, розчаруватися в шлюбі.

"Ідея побудови робини, створення родини, роботи над цим, мені ця ідея до вподоби. Гадаю, це було би прекрасно. Я завжди цього хотіла. І в шлюбі з батьком моєї дочки теж цього хотіла. Це була не та людина. Але ідея мені подобається", - запевнила зірка.

Зараз зірка знову заручена

"Я маю на увазі, вперше я вийшла заміж у 23 роки (за Райана Рейнольдса). У мене насправді не було розуміння, що таке шлюб. Може, я його якось трохи романтизувала, гадаю. Зараз - інша частина мого життя. Я відчуваю, що я зараз на місці у своєму житті, відчуваю, що здатна приймати більш активні рішення. Я більш присутня, гадаю, ніж була раніше", - поділилася Скарлетт.

Поява у її житті Роуз навчила зірку, що просто неможливо контролювати все.

"Щойно в тебе зявляється дитина, гадаю, ти мучиш прийняти невідомість. Бо все виходить із-під контролю, а коли намагатимешся це контролювати, то здурієш", - підсумувала актриса.

Як відомо, з Рейнольдсом Йохансон прожила два роки, з Доріаком - менше двох. Батько Роуз намагався через суд добитися, щоби дитина жила з ним, а не з актрисою, яка, через специфіку своєї роботи, тягатиме малу по всьому світі.

Фото з сайту Vanity Fair