"Мій маленький янгол": 3-річний малюк, застрелений у центрі Києва, був хрещеником Ірини Білик

Жахливе вбивство маленького хлопчика, яке сталося 1-го грудня в центрі Києва, є особистим горем для співачки Ірини Білик.

Вона була хрещеною загиблого Олександра, 3-річного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.

Артистка написала про це в Facebook.

"Не можу сидіти і вдавати, що нічого не сталося... Вбито маленьку дитинку, чудового малюка, хрещеною якого я є...", - поділилася Ірина.

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"Навіщо все в цьому світі, якщо так просто убивають людей, діток... у центрі улюбленого міста... Мій маленький Янголе, Сашенько, пробач цим дорослим нелюдам їхню жорстокість... Сили всій родині в цей страшний час", - додала співачка.

Як відомо, трагедія сталася ввечері на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської. Нападник здійснив один постріл в автомобіль, у якому був Соболєв із сімєю. Куля влучила в малюка. Хлопчик помер у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.