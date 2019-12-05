"Наречена" Кіану Рівза про сивину: Кожна жінка може обирати, як їй хочеться виглядати

Художниця Александра Грант, якій приписують романтичні стосунки з Кіану Рівзом, прокоментувала "родзинку" своєї зовнішності - сиве волосся.

46-річна жінка присвятила цій темі допис у Instagram.

Александра поділилася з підписниками статтею про дослідження, яке виявило зв'язок між раком грудей та хімікатами у фарбах та засобах для випрямлення волосся.

Сивина 46-річної подруги Кіану Рівза викликає чимало негативних коментарів у мережі

"...Я передчасно посивіла, коли мені було за 20... і фарбувала свої коси у всі кольори, доки не перестала витримувати токсичність фарб. У 30 я дозволила моєму волоссю перейти у "блонд", - розповіла жінка.

У 30 жінка вирішила перестати фарбувати коси і стати "білявкою"

"Я люблю та підтримую те, що кожна жінка може обирати, як їй хочеться виглядати в кожному віці. Але/та якщо жінка мучиться через стандарти краси... тоді давайте обговоримо ці стандарти краси. Любові всім жінкам!", - підсумувала Александра.

Александра вважає, що хімікати з фарб завдають шкоди організму

Нагадаємо, подейкують, 55-річний Кіану Рівз нещодавно романтично освідчився своїй давній подрузі. І вона сказала "так".

Фото з Instagram, з фотоблогу Грант