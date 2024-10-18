Від "гидкого каченяти" до секссимвола: як змінювалася Даша Астаф'єва. Фото

Даша Астаф'єва вміє бути різною Фото: Instagram

Її називають секссимволом українського шоубізнесу. Натомість вона довгий час вважала себе "гидким каченям", але підкорила найвідоміший чоловічий журнал.

Усе це про модель та співачку Дашу Астаф’єву. ТаблоID покаже, як вона змінилася за роки своєї кар’єри. Вражаючі перевтілення та архівні фото – далі.

Вуличне дитинство

Даша Астаф’єва народилася в місті Покров (колишня назва – Орджонікідзе), що на Дніпропетровщині. Її родина не мала великих статків, натомість зірка пригадувала, як із братом здавала пляшки та металобрухт, аби заробити кишенькові гроші.

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"Ми заробляли на себе. І раніше для мене було тестом для нової людини питання, що вона слухає та читає. А зараз я питаю: як ти заробляв перші гроші і ким мріяв стати в дитинстві", - розповіла вона Славі Дьоміну.

Даша Астаф'єва в дитинстві - чи впізнаєте тут зірку? Фото: Instagram

Маленька Даша більшість часу проводила з хлопцями і часто "вигрібала" від них, бо розповідала мамі про усі "гріхи" та витівки. У 7 років Астаф’єва знайшла на горищі стару бабусину сукню та попросила сусідку перешити її – безкоштовно, натомість дівчинка запиталася, що може зробити для неї.

"Я була найщасливішою дитиною. Щаслива, бо дурна. По-хорошому", - зізнавалася вона.

Погляньте на стрижку Даші Фото: Instagram

Найщасливіше дитинство було водночас і переломним. Даша страждала на невідому недугу – щось середнє між псоріазом та атопічним дерматитом. За її спогадами, раз на місяць її обмазували спеціальним розчином та обмотували бинтами. Через зовнішність діставалося Астаф’євій від однолітків.

"Мене обзивали коростою, тараканом. Дорослою я згадую, якби не була веселою і вигадливою, не знаю як би це все пережила. Навіть до Х’ю Хефнера поїхала в сукні, які вдома перешила. Я подивилася, що він любить епоху Бетті Пейдж – це стиль пін-ап, я нашила собі відповідних суконь", - пригадала Даша.

Астаф'єва натерпілася булінгу від однолітків Фото: Instagram

Про Хефнера і найвідоміший чоловічий журнал Playboy, для якого знімалась Астаф’єва, ми розкажемо далі.

Кар'єра співачки та моделі

До кар’єри моделі, яка принесла Даші популярність, було навчання в театральному коледжі у Дніпрі. Туди Астаф’єва вирішила вступати абсолютно неочікувано для нетворчої родини. Однак її підтримали, зокрема, мама.

Тоді зірка продовжувала боротися зі своїми комплексами щодо зовнішності.

Фото в підлітковому віці у Даші мало - через комплекси вона не любила фотографуватися Фото: Instagram

"Пам'ятаю, як прийшла вступати в училище культури абсолютно впевнена, що я страшна. Мені здавалося, що треба намалювати зелені тіні, червоні губи, надіти сині штани і червону кофту, а без бігуді я взагалі не виходила на вулицю. Коли я прийшла в навчальний заклад, вважала себе абсолютно жахливою, а мене чомусь завжди кликали на роль красуні", - ділилася вона в одному зі своїх інтерв’ю.

Можливо, тоді думка оточуючих вплинула на сприйняття самої себе. Під час навчання Даша активно почала займатися вокалом і ці навички їй знадобилися вже у Києві, куди переїхала майбутня артистка.

У 2007 році вона взяла участь у проєкті для молодих виконавців "Фабрика зірок". Тоді Даша не перемогла у шоу, натомість почала активно розвиватися у гурті NIKITA, який створив Юрій Нікітін.

Навіть не пригадаємо, щоб Даша змінювала колір волосся Фото: tochka.net

Колегою Даші по сцені була Юлія Кавтарадзе. Дівчата робили ставку не стільки на вокал, скільки на епатаж та відверті образи. Вони випускали й відповідні відеокліпи.

Паралельно з цим Астаф’єва активно розвиває кар’єру моделі. Мабуть, найзнаковішим для неї став 2006 рік. Тоді вона стала Playmate місяця українського видання Playboy, за рік виборола титул "дівчина року". У 2008-му її запросили на зйомки до США, де вона особисто познайомилася із засновником вищезгаданого видання Х’ю Хефнером.

Тоді Даша епатувала відвертим вбранням - майже прозорою сукнею. І трусиками, які зняла під прицілом папараці Фото: Instagram

Хефнер впевнено кинув оком на українку. Відомо, що Х’ю любив білявок, і лише дві брюнетки могли з ними позмагатися: Бетті Пейдж та Астаф’єва. До речі, лише погляньте, як Даша на неї схожа.

Бетті Пейдж знімалася у 50-х роках. Згодом її називали секс-символом США. У 2011 році Даша перевтілилася у цей образ Фото з мережі

Для творчості Даші нічого не шкода, навіть власного волосся. У 2012 році вона на камеру поголилася заради нового кліпу Скриншот

До речі, Даші дуже пасують короткі стрижки. Тут вона вже у 2018 році Фото: Instagram

Деякі лікарі-експерти стверджують, що тіло та обличчя Даші Астаф’євої – результат певних хірургічних процедур. Однак вона розкрила свою правду.

Пластичні операції та любов до віку

Попри усі чутки, Даша Астаф’єва зізналася, що змінила своє ставлення до пластичних операцій і вже не така категорична. Утім, у її житті є спорт, правильне харчування, косметолог та масажі.

У 2021 році вона зізнавалася, що 5 днів на тиждень працює у спортзалі та по 2 години гуляє на свіжому повітрі. Астаф’єва не приховувала, що теж має цилюліт, але навчилася любити себе такою.

Їй подобається дорослішати.

"Після тридцяти здається, що мою внутрішню коробочку нарешті відкрили і з кожним роком кладуть туди всього і побільше. І розумію, що не дарма я раніше була дурною та безвідповідальною, бо мені подобається зараз навчатися всього наново, усвідомлювати, переживати думки, котрих раніше не було", - зазначала вона.

Здається, Даша змінюється спочатку внутрішньо Фото: Instagram

Роздумами про вік і чому публічним людям не пробачають старіння, вона одного разу поділилася із підписниками.

"Мені 38 років. Я все вже собі довела й більше не хочу працювати заради чиїхось упереджень. Нікому нічого не винна. Турбуюся про себе, люблю себе, але не чіпляюся за "молодість". Жінкою бути сміливіше, ніж усе життя ховатися за зрозумілий образ. Я складна, я обурюю і надихаю, я когось розчаровую і закохую, я не дівчинка. І в цьому я відчуваю силу", - заявляла Астаф'єва.

Надихає себе на нові образи - модний чубчик та окуляри значно змінили імідж моделі Фото: Instagram

Повномасштабне вторгнення змінило Дашу в першу чергу внутрішньо. У перші дні вона стала волонтеркою. Зараз допомагає зі зборами. Співоча кар’єра Астаф’євої на паузі, бо, за її словами, вона хоче співати глибокі пісні, а не попсові часів гурту. І поряд з цим артистка мріє про родину.

Інстаграм Даша Астаф'єва заповнює особистими світлинами і не боїться бути різною Фото: Instagram

"Повертаючись назад, з огляду на те, що було в мене в голові, я б сказала собі: все окей, все було окей і все буде окей. Я живу сьогоднішнє життя, я його так ціную", - зазначала модель.

Один із останніх образів Астаф'євої - так вона виглядає зараз Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше ТаблоID показував Дашу Астаф’єву у сексі-луці суворої керівниці. І розповідав, про що мовчить жінка за версією моделі.