Ногоселфі та дитина на циці: що постить наймолодша і найінстаграмніша прем'єрка Фінляндії

34-річна Санна Мірелла Марін стала наймолодшим прем'єр-міністром в історії не лише рідної Фінляндії, а й світу.

Ще одним цікавим фактом про неї є те, що виховувалася майбутня політикиня в прийомній одностатевій сім'ї: в її матері є партнерка.

Як, мабуть, більшість людей її віку, Санна веде Instagram. Окрім фото, пов'язаних із роботою, жінка ділиться знімками з відпочинку, постить їжу та одяг, а ще, звісно, свого чоловіка та маленьку доньку.

Первісткові Марін, Еммі Амалії скоро буде два рочки.

34-річна Санна Марін стала наймолодшою прем'єркою в історії

Політикиня має чоловіка та доньку

Як розказувала політикиня кілька років тому виданню Menaiset, у дитинстві вона, донька лесбійок, страждала від відчуття "невидимості".

"Тиша - ось що було найтяжче. Невидимість створювала відчуття невідповідності. Нас не визнавали справжньою родиною, такою ж, як інші. Але мене не надто цькували. Навіть малою я була дуже прямою та впертою", - цитує прем'єрку The Daily Mail.

У Марін поки що 33,6 тисячі підписників у Instagram

Санна насправді не думала, що в неї колись вийде стати політиком. Їй здавалося, що туди потрапляють люди "з іншим бекграундом", не такі, як вона. Але мама завжди підтримувала дівчину та переконувала, що вона зможе все. До слова, Марін стала в своїй родині першою, хто здобув вищу освіту.

Доця Санни зветься Емма Амалія, їй майже два роки

Із чоловіком Маркусом Райкконеном

Марін і шаурма цукрова вата

Прем'єрка любить детективи

Нагадаємо, у переліку наймолодших світових лідерів є український прем'єр Олексій Гончарук, якому 35.

Фото з Instagram Марін