"Ніколи не бачила його з дівчиною": вчителька розказала про прем’єра Гончарука. Шкільні ФОТО

"Стильний ерудит". Так про 35-річного прем’єра Олексія Гончарука кажуть вчителі в його рідній школі у Городні Чернігівської області.

Відгуки про наймолодшого голову уряду на його малій батьківщині лише позитивні, але й сподівань на нього дуже багато.

Про це йдеться у репортажі "Української правди".

"Якщо ви запитаєте про його перше кохання, то сказати нічого. Я Льошу з дівчиною ніколи не бачила. Була зустріч випускників. У багатьох діти. Кажу: "Льоша, вже і тобі пора! Що ж ти чекаєш?". А він віджартовується: "Все буде. Іншим я поки зайнятий", - розповіла класна керівниця Гончарука та показала шкільні фото.

Гончарук на фото у жовто-блакитному спортивному костюмі

У Городні навіть ходять чутки, що в Гончарука є позашлюбні діти. Але його вчителька в це не вірить. На фото він 7-й праворуч у нижньому ряду

Ті, хто навчав і виховував Гончарука, малюють майже ідеальний портрет. Навчався він добре. Швидше гуманітарій, ніж технар. Завжди був ерудованим, не боявся ставити незручні запитання і вступати в дискусії.

"Він дійсно виділявся серед дітей. Ми його називали "професор". Але він був справжнім ерудитом. Не таким "професором", як Янукович", - кажуть про Гончарука.

Стильний Гончарук любить костюми-трійки та яскраві краватки

Також відзначають, що майбутній прем’єр завжди стильно одягався та любив виділятися серед однолітків.

"Він завжди міг себе подати. Зараз точно так себе веде, як і в школі. Бачили, він білочку помітив? А не сидів, як "сухар"", - зазначила вчителька.

"Ось, дивіться, Гончарук Олексій Валерійович. Випуск 2001 року. 12-ть по "Українській мові", по" Літературі", "Всесвітня історія", "Історія України", "Географія". Майже всі гуманітарні науки – вищий бал. "Фізика", "Алгебра", "Геометрія", "Хімія" – 11-ть", - розказала директор ліцею, де здобув середню освіту Гончарук.

Найнижча оцінка в атестаті майбутнього прем'єра - 10 за "Військовий вишкіл"

Фото Ельдар Сарахман та з Instagram Гончарука