Зірка "Кріпосної" Мішина розповіла, як на 7-му місяці вагітності втекла від домашнього тирана
Актриса Ксенія Мішина, котра сама виховує сина Платона, зізналася, що його батько був домашнім тираном та піднімав на неї руку.
30-річна переможниця "Танців з зірками" втекла від екса, перебуваючи на сьомому місяці вагітності.
Про це Ксенія розказала в програмі "Зірковий шлях".
Зі слів Мішиної, в неї та батька Платона вже була призначена дата весілля. Але чоловік кардинально змінився після того, як наречена повідомила йому про вагітність та переїхала до нього жити. Тоді жінка взяла академ-відпустку в виші та втекла до рідного Севастополя.
"Мені було соромно спочатку за це. А потім я зрозуміла - боже, в нашій країні дуже багато таких жінок. І не з однією дитиною, а з трьома. Все пішло просто шкереберть і для мене це було вкрай дивно. Людина просто змінилася і стала огидно поводитися. І я зрозуміла, що я терпіти це не буду", - поділилася актриса.
Через кілька років батько первістка несподівано знову з'явився в її житті.
"Був момент, коли через 4 роки, синочку 4 або 5 років було, з'явився у театрі і побив мене. Так. Незрозуміло за що. Тобто в п'яному стані. Йшла вистава, я вийшла зі спектаклю і мене просто спустили зі сходів. Ну і все, і людина зникла", - розповіла Мішина.
Зірка серіалу "Кріпосна" зізналася, що, хоча відтоді минуло вже кілька років, вона досі переживає за власний спокій та за спокій сина.
Нагадаємо, Ксенія готова до зустрічі з новим коханням. Їй не потрібен ідеальний чоловік, головне, щоби була довіра та взаєморозуміння.
Фото з Instagram