Зірка "Кріпосної" Мішина розповіла, як на 7-му місяці вагітності втекла від домашнього тирана

Актриса Ксенія Мішина, котра сама виховує сина Платона, зізналася, що його батько був домашнім тираном та піднімав на неї руку.

30-річна переможниця "Танців з зірками" втекла від екса, перебуваючи на сьомому місяці вагітності.

Про це Ксенія розказала в програмі "Зірковий шлях".

Ксенія розповіла, чому розлучилася з батьком свого сина

Зі слів Мішиної, в неї та батька Платона вже була призначена дата весілля. Але чоловік кардинально змінився після того, як наречена повідомила йому про вагітність та переїхала до нього жити. Тоді жінка взяла академ-відпустку в виші та втекла до рідного Севастополя.

"Мені було соромно спочатку за це. А потім я зрозуміла - боже, в нашій країні дуже багато таких жінок. І не з однією дитиною, а з трьома. Все пішло просто шкереберть і для мене це було вкрай дивно. Людина просто змінилася і стала огидно поводитися. І я зрозуміла, що я терпіти це не буду", - поділилася актриса.

Мішина виховує Платона сама

Через кілька років батько первістка несподівано знову з'явився в її житті.

"Був момент, коли через 4 роки, синочку 4 або 5 років було, з'явився у театрі і побив мене. Так. Незрозуміло за що. Тобто в п'яному стані. Йшла вистава, я вийшла зі спектаклю і мене просто спустили зі сходів. Ну і все, і людина зникла", - розповіла Мішина.

Зірка серіалу "Кріпосна" зізналася, що, хоча відтоді минуло вже кілька років, вона досі переживає за власний спокій та за спокій сина.

Екснаречений актриси був домашнім тираном

Нагадаємо, Ксенія готова до зустрічі з новим коханням. Їй не потрібен ідеальний чоловік, головне, щоби була довіра та взаєморозуміння.

Фото з Instagram