Монро у свій 42-й день народження показалася голомозою та в нашийнику

Традиційно у свій день народження травесті-діва Монро вразила новим образом. Цього року довгокоса білявка перетворилася на голомозу кралю в нашийнику і сітчастих колготках.

Саме такою 42-річну іменинницю зняв фотограф Яків Герінг.

І, як завжди, Монрітта поділилася у мережі власною мудрістю.

"Я знаю, що світ несправедливий, і погане, брудне, смердюче відчуваєш відразу, воно завжди на поверхні... Але варто трохи змінити кут огляду, і відкривається інший, Добрий, Чистий, Ароматний Світ, який може стати моїм, вашим, кожного. Просто потрібно вчитися робити вибір", - зауважила Монро.

Нагадаємо, у 2019-му виповнилося 20 років творчості Монро, і вона розказала ТаблоID про свій перший гонорар, хейтерів та ще багато цікавого.

Фото Яків Герінг

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