Монро у свій 42-й день народження показалася голомозою та в нашийнику
Традиційно у свій день народження травесті-діва Монро вразила новим образом. Цього року довгокоса білявка перетворилася на голомозу кралю в нашийнику і сітчастих колготках.
Саме такою 42-річну іменинницю зняв фотограф Яків Герінг.
І, як завжди, Монрітта поділилася у мережі власною мудрістю.
"Я знаю, що світ несправедливий, і погане, брудне, смердюче відчуваєш відразу, воно завжди на поверхні... Але варто трохи змінити кут огляду, і відкривається інший, Добрий, Чистий, Ароматний Світ, який може стати моїм, вашим, кожного. Просто потрібно вчитися робити вибір", - зауважила Монро.
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42. Обнулилась😉 Сегодня мне исполнилось...да ну Хватит мусолить цифры. Оставьте их для математиков, журналистов и статистики. Это мой день рождения и я счастлива, что жива; что дышу, говорю (вроде связано), двигаюсь; что слушаю свои Желания, и главное действую, чтобы их исполнить! Мне нравится смотреть в зеркало, и нравится изображение; мне нравится мое окружение и лента в инста и фб; мне нравится испытывать разный спектр эмоций и не гасить их в себе! Наконец-то🤗 А еще я продолжаю мечтать. Иногда забываю об этом, но в минуты грусти, отчаяния и кажущейся безнадеги, я напоминаю себе: " мечтай! Да так, чтоб с размахом и шиком!" И сразу жизнь налаживается 😍 Я знаю, что мир несправедлив и плохое, грязное, вонючее чувствуешь сразу, оно всегда на поверхности... Но стоит чуть изменить угол обзора и открывается другой, Добрый, Чистый, Ароматный Мир, который может стать моим, вашим, каждого. Просто нужно учиться делать выбор. Чем я и буду продолжать заниматься ровно столько, сколько позволит судьба. С днем рождения, и не унывай милая Монро, у тебя всё получается😍 #неугомоннаяМонро #hbmonritta Photo @yakovgering
Нагадаємо, у 2019-му виповнилося 20 років творчості Монро, і вона розказала ТаблоID про свій перший гонорар, хейтерів та ще багато цікавого.
Фото Яків Герінг
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