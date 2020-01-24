Кейт Аптон закликала жінок не квапитися худнути після пологів: Я теж відчувала цей тиск

Американська модель Кейт Аптон, яка у 2018-му році стала мамою дівчинки Женев'єви, зізналася, що намагалася підганяти себе у поверненні до колишньої форми.

Вона закликала жінок опиратися цьому тиску з боку суспільства. Адже очікування, що породілля миттю стане такою, як була до вагітності - "непотрібні та нереалістичні".

Цієї теми зіркова мамуся торкнулася в нещодавньому інтерв'ю, і продовжити її вирішила в Instagram.

У Кейт є донечка з рідкісним іменем Женев'єва

"Кожна жінка відчуває це на собі через непотрібні та нереалістичні очікування, які приносяться в кожну оселю, переважно через соцмедіа. Звісно, я, як усі жінки, теж відчула цей тиск", - написала Кейт, запостивши світлину з маленькою донею.

"Я намаглася зарано підштовхувати себе повернутися до спортзали, бездоганно харчуватися і старатися досягти цього так званого "повернення". Але після того, як усвідомила, наскільки сміховинним є цей тиск, я швидко дала собі послаблення і стала жити в тому моменті, як новоспечена мати", - поділилася модель.

Дівчинці вже рік і два місяці

На думку Кейт, кожна жінка, яка народила, мусить дати своєму тілу достатньо часу на відновлення.

"Я швидко збагнула, що між грудним вигодовуванням, зціленням, майже відсутністю сну, приголомшливими гормональними змінами і переживанням усього в перший раз цей тиск щодо скидання ваги є надзвичайно непотрібним, і я вирішила скерувати мою енергію на мою сім'ю", - зазначила Аптон.

Тут модель десь через півроку після пологів

Досвід кожної жінки є індивідуальним, і Кейт вирішила не дозволяти думкам та очікуванням інших людей впливати на своє життя.

"Моя думка така: насолоджуйтеся моментами зі своєю дитинкою та родиною, яка стала більшою, дайте своєму тілу час на зцілення, подбайте про те, щоби все відбувалося за вашими власними темпами", - підсумувала вона.

Аптон годувала доцю грудьми

Кейт закликає жінок не дозволяти на себе тиснути

Нагадаємо, ще до народження дитини Кейт Аптон, власниця соковитих форм, не боялася кидати виклик стандартам краси. Зате вона очолювала рейтинг найгарячіших жінок.

Як відомо, первістка красуня народила від свого чоловіка-спортсмена Джастіна Верландера.

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