Іглесіас і Курнікова втретє стали батьками

Співак Енріке Іглесіас та тенісистка Анна Курнікова ще раз стали батьками. Днями в них народилася третя дитинка, брат або сестра 2-річним двійнятам Ніколасу та Люсі.

Про радісну подію прохопився старший брат Енріке, Хуліо Хосе Іглесіас.

Спілкуючись із чілійською радіостанцією ADN, він підтвердив, що ще раз став дядьком, пише La Vanguardia.

В Енріке та Анни тепер є 2-річні двійнята плюс ще одна дитинка

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Але Хуліо Хосе відмовився розказувати, хлопчик народився чи дівчинка.

"Це секрет", - пояснив він.

"Брат щасливий, дуже задоволений", - запевнив Іглесіас.

Нагадаємо, про цікавий стан 38-річної Анни стало відомо лише кілька тижнів тому. Офіційно пара про те, що очікує поповнення, не оголошувала.

Фото з Instagram, з фотоблогу Іглесіаса

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