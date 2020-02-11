Іглесіас і Курнікова втретє стали батьками
Співак Енріке Іглесіас та тенісистка Анна Курнікова ще раз стали батьками. Днями в них народилася третя дитинка, брат або сестра 2-річним двійнятам Ніколасу та Люсі.
Про радісну подію прохопився старший брат Енріке, Хуліо Хосе Іглесіас.
Спілкуючись із чілійською радіостанцією ADN, він підтвердив, що ще раз став дядьком, пише La Vanguardia.
Але Хуліо Хосе відмовився розказувати, хлопчик народився чи дівчинка.
"Це секрет", - пояснив він.
"Брат щасливий, дуже задоволений", - запевнив Іглесіас.
Нагадаємо, про цікавий стан 38-річної Анни стало відомо лише кілька тижнів тому. Офіційно пара про те, що очікує поповнення, не оголошувала.
Фото з Instagram, з фотоблогу Іглесіаса
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