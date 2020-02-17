Зірка "Паразитів" Пак Со-Дам прикрасила обкладинку модного глянцю
17 лютого 2020, 17:27
Цього року на премії "Оскар" тріумфатором став південнокорейський фільм "Паразити", який переміг у головних номінаціях.
Одну з основних ролей у стрічці зіграла 28-річна актриса Пак Со-Дам, яка є справжньою зіркою у себе в країні.
Дівчина активно веде свій Instagram, щоправда, корейською. Також вона знімається для модних глянців. І однією з її нових зйомок стала фотосесія для нового номера корейського Elle.
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У "Паразитах" Со-Дам зіграла дочку головного героя Кі Чон. У Лос-Анджелесі на церемонії нагородження "Оскар" актриса наробила фото зі статуеткою.
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А в січні на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США Пак Со-Дам наробила світлин з Шарліз Терон.
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Фото з Instagram
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