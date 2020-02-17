Зірка "Паразитів" Пак Со-Дам прикрасила обкладинку модного глянцю

Цього року на премії "Оскар" тріумфатором став південнокорейський фільм "Паразити", який переміг у головних номінаціях.

Одну з основних ролей у стрічці зіграла 28-річна актриса Пак Со-Дам, яка є справжньою зіркою у себе в країні.

Дівчина активно веде свій Instagram, щоправда, корейською. Також вона знімається для модних глянців. І однією з її нових зйомок стала фотосесія для нового номера корейського Elle.



Свою кар'єру Пак Со-Дам починала з ролей у незалежному кіно та короткометражках

У 2015-му актриса дебютувала на телебаченні, а вже у 2018-му знялася у "Паразитах"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 박소담 (@sodam_park_0908) 14 Фев 2020 в 7:04 PST

У "Паразитах" Со-Дам зіграла дочку головного героя Кі Чон. У Лос-Анджелесі на церемонії нагородження "Оскар" актриса наробила фото зі статуеткою.

Пак Со-Дам не нагородили, але фото з "Оскаром" у неї є багато

Посмотреть эту публикацию в Instagram 오빠들이 찍어준 우리😛 #oscar2020 #academyawards2020 #parasite Публикация от 박소담 (@sodam_park_0908) 12 Фев 2020 в 2:38 PST

А в січні на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США Пак Со-Дам наробила світлин з Шарліз Терон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram OMG😱😭😭❤️ Публикация от 박소담 (@sodam_park_0908) 20 Янв 2020 в 9:17 PST

Фото з Тільдою Суінтон у Со-Дам теж є

Песика актриси, схоже, звати Бонг Шук... Якщо гугл-перекладач не помилився :)

В арсеналі актриси багато модних зйомок

Для корейського Elle дівчина знімалася і в 2016-му

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 박소담 (@sodam_park_0908) 7 Янв 2020 в 5:42 PST

А це Пак Со-Дам у британському Vogue

Фото з Instagram