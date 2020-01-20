Нарешті вони зустрілися: Інтернет шаленіє від "возз'єднання" Пітта і Аністон на SAG Awards

Понеділок, 20 січня 2020, 12:30

19-го січня в Лос-Анджелесі відбулася 26-та церемонія вручення премій Гільдії кіноакторів США (Screen Actors Guild Awards). Але соцмережі гудуть не стільки від списку переможців, а від зіркової зустрічі, яка там відбулася.

Бред Пітт, який отримав приз за роль другого плану у фільмі "Одного разу... в Голлівуді" побачився та привітався з Дженніфер Аністон, яку нагородили за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі ("Ранкове шоу").

Фото колишніх чоловіка та дружини, на возз'єднання яких уже багато років сподіваються фани, розчулили Інтернет.

Окремо інтернет-користувачі відзначили витівку одного з операторів. Коли Пітт виголошував свою промову та назвав у ній свого героя "хлопцем, який погано ладнає зі своєю дружиною", камера крупним планом показала Аністон, яка сиділа в залі.

"Спасибі вам, телевізійні боги!... Хто-небудь, дайте цьому оператору "Еммі"!, - благають у мережі.

Коли ж настала черга Джен піднятися на сцену, Бред уважно спостерігав за її виступом за лаштунками. 

"Я: Бред і Джен - зрілі, дорослі люди, які можуть бути друзями, і світ не має скаженіти щоразу, коли вони опиняються в одному приміщенні, правда ж? Я, побачивши ФОТО: як ми їх називатимемо, Бреністон чи Аніпітт?", - жартують інтернет-користувачі.

Разом із тим, багато кого обурює весь цей "хайп". Мовляв, скільки би років не минуло, Пітт - зрадник, і нічого вже не виправити і не повернути.

Як відомо, Бред Пітт та Дженніфер Аністон були подружжям із 2000-го по 2005-й рік. Публіка до кінця так і не пробачила Анджеліні Джолі того, що вона стала причиною краху цього шлюбу. Коли ж, у свою чергу, розлучилися Бред та Енджі, шанувальники стали тримати кулаки за те, щоби актор повернувся до ексдружини.

Фото та вiдео з Twitter 

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

"Навіть коли страшно, навіть коли боляче": Аністон заявила, що досі вірить у кохання

Голонога Аністон знялася в пустелі та згадала про "успішний" шлюб із Піттом

Джолі приписали нового кавалера, а Пітта "змусили" цілуватися з Аністон

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів