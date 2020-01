Нарешті вони зустрілися: Інтернет шаленіє від "возз'єднання" Пітта і Аністон на SAG Awards

19-го січня в Лос-Анджелесі відбулася 26-та церемонія вручення премій Гільдії кіноакторів США (Screen Actors Guild Awards). Але соцмережі гудуть не стільки від списку переможців, а від зіркової зустрічі, яка там відбулася.

Бред Пітт, який отримав приз за роль другого плану у фільмі "Одного разу... в Голлівуді" побачився та привітався з Дженніфер Аністон, яку нагородили за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі ("Ранкове шоу").

Фото колишніх чоловіка та дружини, на возз'єднання яких уже багато років сподіваються фани, розчулили Інтернет.

so much of me does not want to support a Brad and Jen renaissance (the lies! the infidelity!) but... we unfortunately have to stan this #SAGAwards reunion pic.twitter.com/k5nj1VpwoD — Jenna Amatulli (@ohheyjenna) January 20, 2020

The reunion we’ve all been waiting for finally happened. pic.twitter.com/GHXS65OD27 — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) January 20, 2020

Окремо інтернет-користувачі відзначили витівку одного з операторів. Коли Пітт виголошував свою промову та назвав у ній свого героя "хлопцем, який погано ладнає зі своєю дружиною", камера крупним планом показала Аністон, яка сиділа в залі.

"Спасибі вам, телевізійні боги!... Хто-небудь, дайте цьому оператору "Еммі"!, - благають у мережі.

Brad Pitt joked about being a guy who gets high, takes his shirt off and doesn’t get along with his wife and the cameraman panned to Jennifer Aniston. SOMEONE GIVE THIS CAMERA CREW AN EMMY #SAGAwards pic.twitter.com/CdUZZTSTuT — Lucy on the Ground (@lucyontheg) January 20, 2020

Коли ж настала черга Джен піднятися на сцену, Бред уважно спостерігав за її виступом за лаштунками.

The cutest moment of the night? Brad Pitt made sure to catch Jennifer Aniston's #SAGAwards win backstage pic.twitter.com/bfOF2M3wEe — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

Me: Brad and Jen are mature adults who can be friends without the world freaking out every time they're in the same room together ok?



Me after seeing The Photo: do we call them Braniston or Anipitt — Rachel Simon (@Rachel_Simon) January 20, 2020

"Я: Бред і Джен - зрілі, дорослі люди, які можуть бути друзями, і світ не має скаженіти щоразу, коли вони опиняються в одному приміщенні, правда ж? Я, побачивши ФОТО: як ми їх називатимемо, Бреністон чи Аніпітт?", - жартують інтернет-користувачі.

Разом із тим, багато кого обурює весь цей "хайп". Мовляв, скільки би років не минуло, Пітт - зрадник, і нічого вже не виправити і не повернути.

You know he wants you but.... pic.twitter.com/W97yKvOuHn — Afshi (@afshi_) January 20, 2020

Як відомо, Бред Пітт та Дженніфер Аністон були подружжям із 2000-го по 2005-й рік. Публіка до кінця так і не пробачила Анджеліні Джолі того, що вона стала причиною краху цього шлюбу. Коли ж, у свою чергу, розлучилися Бред та Енджі, шанувальники стали тримати кулаки за те, щоби актор повернувся до ексдружини.

