Зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія оголосила про вагітність та показала чуттєві оголені ФОТО

Співачка Віра Кекелія, котра торік брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2019, цього року має значно важливіші справи. 33-річна зірка "Жіночого кварталу" чекає на первістка від свого чоловіка та колеги Романа Дуди.

Про свій цікавий стан Віра оголосила в Instagram, поділившись кількома фото зі сміливої фотосесії.

Віра чекає на первістка

33-річна співачка оголосила це в дуже красивий спосіб

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Кекелія попозувала для чуттєвої "вагітної фотосесії"

"Найпрекрасніше, що з нами могло статися", - поділилася співачка, подякувавши коханому.

Віра з чоловіком Романом

Схоже, термін вагітності в Віри вже немалий. Хлопчик буде або дівчинка, співачка поки не сказала.

Фото з Instagram Кекелії та Дуди