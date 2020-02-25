Зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія оголосила про вагітність та показала чуттєві оголені ФОТО
25 лютого 2020, 12:24
Співачка Віра Кекелія, котра торік брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2019, цього року має значно важливіші справи. 33-річна зірка "Жіночого кварталу" чекає на первістка від свого чоловіка та колеги Романа Дуди.
Про свій цікавий стан Віра оголосила в Instagram, поділившись кількома фото зі сміливої фотосесії.
"Найпрекрасніше, що з нами могло статися", - поділилася співачка, подякувавши коханому.
Схоже, термін вагітності в Віри вже немалий. Хлопчик буде або дівчинка, співачка поки не сказала.
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