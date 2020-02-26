Jerry Heil знялася в спідньому та поміркувала про комплекси і прийняття себе
Співачка Jerry Heil, яка боролася за шанс заспівати про веганство на Євробаченні, вперше знялася у самому спідньому.
Цією зйомкою вона прагне показати зміни власного тіла та підняти важливу тему комплексів і прийняття себе.
"На тій зйомці мені ТАК ВАЖЛИВО БУЛО не корчити з себе сексі кішечку і в той же час не боятися зняти одяг і позувати. Яка є", - зізналася співачка в Instagram.
"Ми ховаємо багато соціальних страхів і комплексів за одягом, ви помітили? А помітили, що у людей, які, за волею обставин, живуть в більш теплому кліматі і носять менше одягу, і комплексів щодо тіла менше? Чисто спостереження", - зауважила Джеррі.
"Я пару місяців працювала, як ніколи, над собою, щоб дивитися на результат із задоволенням. Але важливо також сказати основне: ціллю стало почуватися в новому режимі здоровою. Тілом і духом. Бо 5 років тому я дуже нездорово схудла. Пам’ятаю страх з’їсти щось зайве", - згадала артистка.
"Зауважу, що веганством тоді і не пахло: листочки салату лише слугували "прикрасою" сухій курячій грудці, іноді политій йогуртом 0%, як радили авторитетні ПХ пабліки вк. Я перевірила на собі багато "модних" трендів", - запевнила Яна, як насправді звуть співачку.
"Саме тому, незважаючи на те, що дехто каже, що такі фото гублять в мені загадку і що це "не мій контент", я його робитиму. Тому що я про відкритість. Про працю над собою. Про прийняття. Бо це, здавалося би, лише тіло. Але воно - одяг душі. А який одяг - такий настрій, помічали?" - запитала дівчина.
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Пожована, але не проковтнута👻 чи як там кажуть..?🤓 Слізний пост в обід напишу, добре? А то настрій такий хороший зранку😆 Думаєте, я на депресушці горщечком поїхала? . Але я дійсно зробила висновки з цього чудесного життєвого уроку. І основний висновок ТАКИЙ: Я просто обрала не той конкурс. Побачимося на танцях з зірками😆 #пресвиходь #VEGANjerryheil
"Я відчуваю, як важливо поділитися тим, через що пройшла чи йду. Тут ще є що робити, підтягувати. Але вже навіть на цьому етапі, якщо я покажу "до-після", багато хто здивується", - запевнила Jerry Heil.
Нагадаємо, у великому інтерв'ю Таблоіду Jerry розказувала про свої комплекси через маленькі груди.
Фото з Instagram