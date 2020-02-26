Jerry Heil знялася в спідньому та поміркувала про комплекси і прийняття себе

Співачка Jerry Heil, яка боролася за шанс заспівати про веганство на Євробаченні, вперше знялася у самому спідньому.

Цією зйомкою вона прагне показати зміни власного тіла та підняти важливу тему комплексів і прийняття себе.

"На тій зйомці мені ТАК ВАЖЛИВО БУЛО не корчити з себе сексі кішечку і в той же час не боятися зняти одяг і позувати. Яка є", - зізналася співачка в Instagram.

Раніше співачка не викладала таких фото у своєму Instagram, хібо що в купальнику на морі

"Ми ховаємо багато соціальних страхів і комплексів за одягом, ви помітили? А помітили, що у людей, які, за волею обставин, живуть в більш теплому кліматі і носять менше одягу, і комплексів щодо тіла менше? Чисто спостереження", - зауважила Джеррі.

"Я пару місяців працювала, як ніколи, над собою, щоб дивитися на результат із задоволенням. Але важливо також сказати основне: ціллю стало почуватися в новому режимі здоровою. Тілом і духом. Бо 5 років тому я дуже нездорово схудла. Пам’ятаю страх з’їсти щось зайве", - згадала артистка.

Джеррі наполегливо працювала і працює над своїм тілом із тренером

"Зауважу, що веганством тоді і не пахло: листочки салату лише слугували "прикрасою" сухій курячій грудці, іноді политій йогуртом 0%, як радили авторитетні ПХ пабліки вк. Я перевірила на собі багато "модних" трендів", - запевнила Яна, як насправді звуть співачку.

"Саме тому, незважаючи на те, що дехто каже, що такі фото гублять в мені загадку і що це "не мій контент", я його робитиму. Тому що я про відкритість. Про працю над собою. Про прийняття. Бо це, здавалося би, лише тіло. Але воно - одяг душі. А який одяг - такий настрій, помічали?" - запитала дівчина.

"Я відчуваю, як важливо поділитися тим, через що пройшла чи йду. Тут ще є що робити, підтягувати. Але вже навіть на цьому етапі, якщо я покажу "до-після", багато хто здивується", - запевнила Jerry Heil.

Нагадаємо, у великому інтерв'ю Таблоіду Jerry розказувала про свої комплекси через маленькі груди.

Фото з Instagram