Зґвалтували і накачали наркотиками: 35-річна володарка "Греммі" стала жертвою моторошного злочину

Британська співачка Даффі ошелешила своїх шанувальників зізнанням. Вона стала жертвою викрадення та зґвалтування.

Це жахіття з володаркою "Греммі" сталося деякий час тому, але лише тепер вона знайшла в собі сили, щоби розповісти про пережите.

Даффі, чиє повне ім'я Еймі Енн Даффі, написала про це в Instagram. Вона зізналася, що довго не наважувалася це зробити.

Співачка розмістила один-єдиний тяжкий допис у своєму Instagram

"Багато хто з вас цікавився, що зі мною сталося, де я пропала і чому. Зі мною зв'язався журналіст, він знайшов спосіб пробитися до мене, і минулого літа я все йому розповіла. Він був добрий, і так чудово було нарешті про це заговорити", - поділилася артистка.

"Правда в тім, і, будь ласка, повірте мені, що зараз зі мною все гаразд, я в безпеці, що мене зґвалтували, одурманили наркотиками і утримували кілька днів. Звісно, я вижила. Відновлення забрало якийсь час", - розказала вона.

"Можу вам сказати, що протягом останніх десяти років, тисячі й тисячі днів я присвячувала своєму бажанню знову відчути в моєму серці сонячне світло, і сонце зараз справді сяє. Ви спитаєте, чому я не використала голос, щоби висловити мій біль? Я не хотіла показувати світові сум у моїх очах. Я питала себе, як я можу співати з серця, яке розбите? І поволі воно загоїлося", - зазначила Даффі.

Даффі потрібен був час, щоби відновитися після пережитого

Незабаром, пообіцяла зірка, вийде її інтерв'ю. Доти ж вона попросила підтримати її та не турбувати її родину.

Як відомо, свій останній, другий альбом "Endlessly" Даффі випустила у 2010-му році, після чого несподівано залишила сцену. У 2015-му вона знялася в фільмі "Легенда" з Томом Харді.

Нагадаємо, свого часу жертвою зґвалтування стала співачка Lady Gaga. Минуло багато років, але зірка досі страждає від ПТСР (посттравматичного стресу). Імені продюсера, який вчинив наругу над нею, коли вона була ще дівчам, артистка не розкриває.

Фото з Facebook та Instagram